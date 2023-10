“VLADIMIR PUTIN È MORTO IERI SERA ALLE 20.42” – STAVOLTA IL CANALE TELEGRAM RUSSO “GENERAL SVR” LA SPARA GROSSISSIMA: L’ACCOUNT SOSTIENE CHE IL CADAVERE SIA STATO “POSTO IN UN CONGELATORE, NELLA RESIDENZA PRESIDENZIALE DI VALDAI. SONO COMINCIATI I NEGOZIATI PER PRESERVARE L’ATTUALE REGIME E UTILIZZARE IL SOSIA” – SARÀ VERO? DA MESI IL CANALE, CHE SAREBBE STATO CREATO DA UN EX GENERALE DEL CREMLINO, DIFFONDE VOCI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI “MAD VLAD”, MA QUELLO STA MEJO DI NOI…

IL CANALE TELEGRAM GENERAL SVR ANNUNCIA LA MORTE DI VLADIMIR PUTIN

Cari abbonati e ospiti del canale! Ieri pomeriggio, le condizioni di salute del Presidente russo Vladimir Putin hanno iniziato a peggiorare bruscamente. Verso le 20.00 ora di Mosca i medici in servizio hanno chiamato un'ulteriore squadra di medici, che al loro arrivo, dopo quindici minuti, hanno iniziato la rianimazione del Presidente, quando ormai le condizioni di Putin erano critiche.

Alle 20.42 ora di Mosca i medici hanno interrotto la rianimazione e hanno dichiarato la morte del Presidente. Dopo aver informato gli agenti di sicurezza in servizio alla porta dell'accaduto. Su ordine personale di Dmitry Kochnev, la stanza della residenza presidenziale di Valdai, trasformata in reparto di terapia intensiva dove Putin è morto, è stata bloccata. I medici sono rimasti chiusi dentro con il cadavere del Presidente.

I funzionari della sicurezza hanno ordinato ai medici di calmarsi, fare silenzio e aspettare. Dmitry Kochnev sta eseguendo le istruzioni di Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo. Sempre su ordine di Kochnev, è stata rafforzata la sicurezza del doppio del Presidente. Ora si sta risolvendo la questione, compreso l'ulteriore destino dei medici.

I negoziati per la creazione di una coalizione di rappresentanti delle élite vicine a Putin, sotto la guida di Nikolai Patrushev, per preservare l'attuale regime e utilizzare il sosia di Putin come presidente, sono quasi terminati. Ma!!! Se quando Putin era in vita era possibile utilizzare il sosia senza problemi, in caso estremo era possibile presentare quello vero, dopo la sua (di Putin) morte, ogni tentativo di far passare il sosia per il presidente è più difficile.

Nessun rispetto per il defunto. Il cadavere di Putin è stato posto in un congelatore, dove in precedenza erano conservati cibi surgelati, nella residenza presidenziale di Valdai. I medici coinvolti nel trattamento e nella rianimazione di Putin sono stati distribuiti in diverse stanze della residenza e continuano a essere trattenuti dal servizio di sicurezza del presidente.

