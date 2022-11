“VOGLIAMO EVITARE LE MORTI IN MARE”. MISSIONE FALLITA – IL MINISTRO DELL’INTERNO, MATTEO PIANTEDOSI, DIFENDE LA LINEA DURA DEL GOVERNO SUGLI SBARCHI, NONOSTANTE LA SCOMPARSA DI UN NEONATO DI 20 GIORNI SU UN BARCHINO AL LARGO DI LAMPEDUSA: “LE TRAVERSATE VANNO INTERROTTE AL PIÙ PRESTO, LA SITUAZIONE NON È SOSTENIBILE. PROPORREMO UN PIANO PER IL NORD AFRICA”

1. MIGRANTI: PIANTEDOSI, TRAVERSATE VANNO INTERROTTE

(ANSA) - Quanto avvenuto "purtroppo testimonia che le traversate andranno interrotte al piu' presto. Molto spesso si fraintende che tutta l'azione, da piu' parti dispiegata, per cercare di arrestare questi traffici sia orientata non si sa da cosa, in realtà è perché questa situazione non e' sostenibile".

Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lasciando la Corte di Appello di Roma, dove ha incontrato il presidente Giuseppe Meliadò, in riferimento al ritrovamento del cadavere di un bimbo su un barchino al largo di Lampedusa.

"Ieri - ha ricordato il ministro - c'è stato un quasi naufragio con il recupero di una trentina di persone, poi la notizia della morte del neonato. La scorsa settimana c'è stata un'altra persona morta per ipotermia: per noi non ha senso tutto questo.Vogliamo evitare le morti in mare".

"Le statistiche - ha sottolineato - lo dicono: fermare i traffici vuol dire abbattere anche la statistica delle morti in mare. Noi leggiamo questi eventi drammatici, tragici, come una motivazione ulteriore per fare di tutto".

2. MIGRANTI: PIANTEDOSI, PROPORREMO PIANO PER NORD AFRICA

(ANSA) - "Concretizzeremo l'azione che stiamo pianificando come governo di proporre un piano per il Nord Africa e soprattutto di intensificare i rapporti con quei Paesi per collaborare con loro per arrestare questi traffici, sostenendoli nel loro sviluppo economico". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lasciando la Corte di Appello di Roma, dove ha incontrato il presidente Giuseppe Meliadò.

