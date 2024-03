“VOGLIO DIRE A QUALCHE PAGLIACCIO, BUFFONE E PEZZO DI MERDA CHE STIAMO TORNANDO” - CASSANO ROMPE IL SILENZIO CON ADANI E VENTOLA E SUI SOCIAL ANNUNCIA IL RITORNO DOPO LA ROTTURA CON VIERI – LE STILETTATE NEI CONFRONTI DI BOBONE – “PRIMA GLI ALTRI LI SEGUIVANO 22 PERSONE, QUANDO CI SAREMO NOI SARANNO 3-4-5 FORSE 6 SE ESAGERIAMO. TEMPO AL TEMPO, STIAMO ARRIVANDO” – ADANI: “TRE E’ IL NUMERO PERFETTO” – VIDEO

Da fanpage.it - Estratti

La nuova Bobo TV con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola è pronta ufficialmente a tornare. Dopo la rottura con Vieri il terzetto proseguirà altrove il proprio lavoro iniziato nel fortunato format su Twitch alla presenza dell'ex bomber dell'Inter. "Sarà una comunicazione ed uno spazio libero" aveva detto Adani in una delle sue ultime interviste prima di pubblicare oggi una story su Instagram in cui compaiono proprio gli altri due suoi compagni di viaggio. Neanche a dirlo il più scatenato è stato naturalmente Antonio Cassano.

In un video i tre annunciano il nuovo progetto web e il talento di Bari Vecchia è senza freni lasciando partire subito alcune frasi pesanti: "Voglio dire ai pagliacci, buffoni e pezzi di m…. stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti". Adani, che si è sin da subito esposto più di tutti, cerca di stemperare i toni limitandosi a sottolineare solo una frase: "Tre è il numero perfetto". Ma Cassano vuole togliersi qualche sassolino e di certo sembra essere molto carico per l'inizio di questa nuova sfida: "Ci saremo io barba fine e lo sceneggiatore (Ventola ndr)".

C'è tanta curiosità di sapere come sarà la nuova Bobo TV di Adani.

Le parole di Cassano non sono di certo indirizzate a qualcuno in particolare. L'ex attaccante di Roma, Real Madrid, Inter e Milan non nomina nessuno ma lascia intendere un certo rancore per come siano andate a finire le cose e lancia l'ennesima provocazione: "Prima gli altri li seguivano 22 persone, quando ci saremo noi saranno 3-4-5 forse 6 se esageriamo. Tempo al tempo, stiamo arrivando". L'improvviso stop di Vieri al quartetto che aveva tenuto incollate diverse migliaia di tifosi per via dei contenuti proposti, aveva sorpreso tutti.

"La BoboTV era fatta da quattro persone, una (Vieri, Ndr) ha scelto di fare altro" specificò Adani in un'intervista rilasciata a fine gennaio al Messaggero. Di fatto Vieri ha preferito far diventare la Bobo TV un format in onda sulla radio ufficiale della Serie A