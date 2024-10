2 ott 2024 18:52

“VOLETE AUMENTARE LE TASSE O TAGLIARE LE SPESE? MEGLIO TAGLIARE LE SPESE” – GIANCARLO GIORGETTI, IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, LANCIA UN ULTIMATUM AI COLEGHI DI GOVERNO, MINACCIANDO TAGLI LINEARI A PIOGGIA PER CHI NON SI ALLINEA ALLA SPENDING REVIEW - IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, SPALLEGGIATO DA GIORGIA MELONI, HA INVITATO TUTTI A RIDURRE LE USCITE “INUTILI” PER FARE CASSA. IL PIATTO PIANGE, E L’UNICA ALTERNATIVA SAREBBE “AUMENTARE LE TASSE”…