“VOLEVAMO LA PACE MA L’OCCIDENTE CI HA INGANNATO CON CARTE FALSE” – IL FANTOMATICO DISCORSO DI PUTIN È IL SOLITO DISCO ROTTO: “CONTINUEREMO SISTEMATICAMENTE L’OPERAZIONE SPECIALE E RAGGIUNGEREMO I NOSTRI OBIETTIVI IN UCRAINA. L'ESISTENZA STESSA DELLA RUSSIA È IN GIOCO. VOGLIONO ELIMINARCI PER SEMPRE” – “HANNO COMINCIATO LORO LA GUERRA, NOI USIAMO LA FORZA PER FERMARLA” – POI, DI BOTTO, INFILA UN'INTEMERATA CONTRO LE TEORIE DI GENERE: "IL MATRIMONIO È TRA UOMO E DONNA. PERDONALI, SIGNORE, NON SANNO QUELLO CHE FANNO..." – VIDEO LIVE

IL DISCORSO DI VLADIMIR PUTIN - 21 FEBBRAIO 2023

PUTIN, RAGGIUNGEREMO I NOSTRI OBIETTIVI

(ANSA) - "Raggiungeremo i nostri obiettivi". Lo garantisce Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea Federale a Mosca.

PUTIN,OPERAZIONE SPECIALE PER LIQUIDARE MINACCIA NEONAZISTA

(ANSA) - "Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che defineranno il futuro del nostro paese e popolo. Su ciascuno di noi c'è una grandissima responsabilità per difedere il nostro paese e liquidare la minaccia del regime neo nazista". Così Vladimir Putin nel suo discorso al parlamento.

meme su vladimir putin e ucraina

PUTIN, VOLEVAMO LA PACE MA L'OCCIDENTE CI HA INGANNATO

(ANSA) - La Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente giocava "con carte false" per ingannare Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel suo discorso sullo Stato della Nazione.

PUTIN, L'UCRAINA VOLEVA LE ARMI NUCLEARI

IL PALCO DEL DISCORSO DI PUTIN

(ANSA) - L'Ucraina "voleva dotarsi di armi nucleari". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin spiegando le ragioni dell'operazione militare avviata un anno fa.

PUTIN, CONTINUEREMO SISTEMATICAMENTE L'OPERAZIONE SPECIALE

(ANSA) - Vladimir Putin assicura che la Russia continuerà "sistematicamente" l'offensiva in Ucraina.

PUTIN, L'OCCIDENTE HA PREPARATO KIEV AD UNA GRANDE GUERRA

(ANSA) - "L'Occidente ha preparato l'Ucraina ad una grande guerra e oggi lo riconosce. L'Occidente ha già speso 150 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina, il flusso di denaro non diminuisce". Lo afferma Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea federale.

PUTIN, 'KIEV PREPARAVA UN ATTACCO ANCHE ALLA CRIMEA'

(ANSA) - Kiev non solo voleva attaccare il Donbass, ma anche la Crimea. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin spiegando le ragioni dell'operazione militare avviata in Ucraina un anno fa.

PUTIN, L'OCCIDENTE APRE LA STRADA AL NAZISMO IN UCRAINA

(ANSA) - Negli anni '30 l'Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e "adesso fa lo stesso in Ucraina". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin davanti al Parlamento. Putin ha accusato l'Occidente di appoggiare anche milizie naziste in Ucraina, perché agli occidentali "non interessa niente, e sono pronti a usare chiunque" contro la Russia.

Putin, è in gioco l'esistenza stessa della Russia

(ANSA) - "Più useranno sistemi a lungo raggio, più dovremo tenere lontana la minaccia dai nostri confini, è chiaro e naturale. L'obiettivo dell'Occidente è portare la Russia ad una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l'esistenza stessa della Russia". Così Vladimir Putin nel suo discorso all'assemblea federale.

vladimir putin 1

PUTIN, HANNO COMINCIATO GUERRA, NOI USIAMO LA FORZA PER FERMARLI

guerra in ucraina

(ANSA) - "Non avevamo dubbi che a febbraio avevano pronte operazioni punitive nel Donbass, dove già avevano fatto bombardamenti e questo era in contraddizione con la risoluzione dell'Onu. Loro hanno fatto cominciare la guerra, noi usiamo la forza per fermare guerra". Così Vladimir Putin nel suo discorso all'assemblea federale.

PUTIN, RESPINGEREMO DAI CONFINI MINACCIA ARMI LUNGO RAGGIO

(ANSA) - "Più armi a lunga distanza arrivano in Ucraina, più lontano saremo costretti a respingere la minaccia dai nostri confini". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel discorso sullo Stato della Nazione.

PUTIN SU TEORIE GENERE, 'PERDONA LORO, NON SANNO CIÒ CHE FANNO'

(ANSA) - "Perdona loro Signore, perché non sanno quello che fanno...". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando della diffusione delle nuove teorie di genere in Occidente. "Ci sono anche preti che approvano i matrimoni omosessuali", ha aggiunto.

PUTIN, NELLE NOSTRE 4 REGIONI ANNESSE PORTEREMO PACE E SVILUPPO

(ANSA) - "Oggi a queste 4 regioni sotto il nostro appoggio diretto voglio dire che adesso siamo con voi, faremo di tutto perché in questi nostri territori torni la pace, la ripresa sociale e economica per far ripartire le imprese e il lavoro e costruiremo strade moderne come in Crimea". Così Vladimir Putin nel suo discorso all'assemblea federale, parlando dei territori annessi in Ucraina.

PUTIN, LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI RUSSI SOSTIENE L'OPERAZIONE

(ANSA) - "La maggioranza assoluta dei russi ha espresso il proprio sostegno all'operazione militare speciale". Lo ha affermato Vladimir Putin nel suo discorso all'assemblea federale.

PUTIN, 'NON SIAMO IN GUERRA CON IL POPOLO UCRAINO'

(ANSA) - "Non siamo in guerra con il popolo dell'Ucraina": lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso al Parlamento russo. Il capo del Cremlino ha accusato Kiev e i suoi protettori occidentali di aver "occupato il Paese politicamente, militarmente ed economicamente", dopo aver sostenuto che il regime di Kiev "tiene in ostaggio il suo popolo".

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME MEME SU LENIN CHE INVENTA L'UCRAINA guerra in ucraina 3 vladimir putin. meme sui tavoli di putin meme putin shoigu MEME SU ORSINI E PUTIN offensiva di putin nell'anniversario dell'invasione dell'ucraina vladimir putin 1 vladimir putin 2