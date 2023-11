17 nov 2023 16:48

“VOLEVO TORNARE INDIETRO PER RISOLVERE IL PROBLEMA DA SOLO” – LA “CNN” DIFFONDE UN NUOVO AUDIO DI DONALD TRUMP SULL'ASSALTO AL CONGRESSO AMERICANO DEL 6 GENNAIO 2021 – SI SENTE L’EX PRESIDENTE DIRE CHE, QUEL GIORNO, SE GLI FOSSE STATO PERMESSO DI ANDARE IN CAMPIDOGLIO SAREBBE STATO “MOLTO BEN ACCOLTO” DALLA FOLLA: “MA AI SERVIZI SEGRETI L'IDEA NON È PIACIUTA MOLTO” – FRASI CHE POTREBBERO ESSERE USATE CONTRO THE DONALD NEL PROCESSO IN CORSO… – VIDEO