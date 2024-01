“UNA VOLTA CHE UNA CITTÀ È DIVENTATA MERETRICE SARÀ IMPOSSIBILE FARLA TORNARE VERGINE” – CECILIE HOLLBERG, LA DIRETTRICE DELLA GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE, NON NE PUÒ PIÙ DELLE ORDE DI TURISTI CAFONI CHE SCORRAZZANO PER LA CITTÀ: “SE NON SI METTE IL FRENO ASSOLUTO NON CI SARÀ PIÙ SPERANZA. IL TURISMO ANDREBBE GESTITO”. MA È PROPRIO GRAZIE ALL’AFFLUSSO ENORME DI VACANZIERI CHE IL MUSEO CHE GESTISCE HA POTUTO VANTARE NUMERI DA RECORD (+42% DAL 2015 A OGGI)

cecilie hollberg direttrice galleria dell accademia firenze 2

“Firenze è molto bella e vorrei che tornasse ai cittadini e non fosse solo schiacciata dal turismo. Il turismo andrebbe gestito, stiamo parlando di una città Unesco”, così si esprime la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze Cecilie Hollberg in occasione della presentazione alla stampa del bilancio del 2023 e dei progetti per il 2024.

“Se io giro in città vedo che rispetto agli ultimi 8 anni si è alienata dalle sue origini. Non troviamo più un negozio, una bottega normale ma solo cose esclusivamente per turisti […]. Ma una volta che una città è diventata meretrice sarà impossibile farla tornare vergine e se non si mette adesso il freno assoluto non ci sarà più speranza”.

turisti a firenze 2

[…] la direttrice tedesca solleva un problema ben noto, soprattutto in Italia: quello di un turismo poco consapevole, gestito all’italiana e fuggevole che non valorizza le città, bensì influenza in modo negativo la qualità della vita percepita […].

Una dichiarazione che arriva a margine dei numeri record registrati durante la direzione di Hollberg che, dal 2015 ad oggi, ha visto un incremento di ingressi al museo del 42% […] contando oltre 2milioni di visitatori al 31 dicembre 2023. Numeri […] che Hollbert ha potuto festeggiare anche ‘grazie’ all’overtourism che cinge d’assedio Firenze.

