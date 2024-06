21 giu 2024 16:21

“VON DER LEYEN È LA CHIERICHETTA DEL ‘BELZEBÙ’ WEBER” – IL PREMIER UNGHERESE VIKTOR ORBAN, GRANDE AMICO DELLA MELONI, VA ALL’ATTACCO DEL CAPOGRUPPO DEL PPE, “VECCHIO NEMICO E MALFATTORE”, E DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: “VOGLIONO ATTUARE IL PIANO SOROS”. È UN’ULTERIORE GRANA PER LA SORA GIORGIA, CHE STA TRATTANDO PER FAR ENTRARE ORBAN NEL GRUPPO ECR, E LO OSPITERÀ LUNEDÌ A ROMA…