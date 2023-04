“VORREI SAPERE CHI PAGA L’ARMOCROMISTA, ELLY O IL PARTITO?” – NELLE CHAT DEM VELENI E SILURI NEI CONFRONTI DI SCHLEIN DOPO LA SUA PRIMA INTERVISTA SU CARTA, DEDICATA A “VOGUE”, NOTA RIVISTA DELLA SINISTRA – LA BORDATA: “FA TUTTO DA SOLA, NON ASCOLTA NESSUNO” – GRAMELLINI: “A SCHLEIN POTREBBERO FAR COMODO I CONSIGLI DI UN CROMISTA DELLA COMUNICAZIONE O, MEGLIO ANCORA, UN FRIGGITORE DI SALSICCE DELLA FESTA DELL’UNITÀ...”

1 - ZTELLY E L’ARMOCROMISTA

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

ELLY SCHLEIN SU VOGUE

Ringrazio Elly Schlein perché fino a ieri ignoravo colpevolmente l’esistenza dell’armocromia, l’arte di abbinare i vestiti alla carnagione. Ignoravo anche che esistessero persone pagate 400 euro l’ora per segnalarmi che il maglione grigio topo con losanghe arancioni in stile fidanzato di Bridget Jones sbatte terribilmente con le occhiaie giallastre.

(...) Oltre a quelli dell’armocromista, a Schlein potrebbero far comodo i consigli di un cromista della comunicazione o, meglio ancora, di un friggitore di salsicce della festa dell’Unità. Con permesso, vado ad armonizzare il maglione. Non vorrei mai che scoppiasse la rivoluzione e non avessi niente da mettermi.

2 - SCHLEIN, L’INTERVISTA A VOGUE E L’«ARMOCROMISTA» PER SCEGLIERE I VESTITI MALUMORI NELLE CHAT DEI DEM

Roberto Gressi per il “Corriere della Sera”

(…)

massimo gramellini

L’ultimo giro di giostra, la scelta della segretaria di farsi intervistare da Vogue il 25 aprile, sta facendo impazzire le chat dei dem. Non succedeva dai tempi del Big Bang, con la decisione di Matteo Renzi di buttare alle ortiche l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. «Che poi intervista esclusiva a Vogue (nota rivista de sinistra) rilasciata il 25 aprile, la Festa della Liberazione... Non ho proprio parole. Forse sono sbagliato io...». «Ecco perché non ha detto niente alla manifestazione, aveva l’esclusiva...». Fino all’eterno ritorno alle paure «leopoldiane», quelle cioè di un partito scalabile con l’arma a doppio taglio delle primarie: «Quello della Schlein sembrava un aumento di capitale, invece era un’opa ostile...».

elena chicchio

(…)

Ma la mossa con la quale Elly ha spiazzato tutti si chiama armocromia. Che sarebbe poi l’analisi e lo studio dei colori della persona, uno dei trend più amati, che serve per la cura dell’immagine e ora scatena ironie sui social. «In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio». Che pare prendere per il suo lavoro dai 140 ai 300 euro l’ora e che le consiglia di preferire il trench sartoriale all’eskimo, come le dive di Hollywood, racconta la personal shopper a Repubblica . Apriti cielo, si bofonchia: «Che poi si veste malissimo!».

«E poi vorrei sapere chi la paga, lei o il partito?». La paga Elly, non c’è dubbio alcuno, ma il solo fatto che si facciano circolare tali domande rende il clima.

ELLY SCHLEIN SU VOGUE

(…)

elly schlein