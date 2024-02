“UN VOTO PER ME È IL VOSTRO BIGLIETTO PER LA LIBERTÀ DALL’INFERNO DI BIDEN” – DONALD TRUMP SI CARICA A PALLETTONI PRIMA DEL VOTO IN SOUTH CAROLINA, DOVE LA RIVALE NIKKI HALEY POTREBBE ESSERE ELIMINATA DALLE PRIMARIE (HA GOVERNATO LO STATO E LA SCONFITTA PREVISTA DAI SONDAGGI POTREBBE ESSERLE FATALE) – “SE BIDEN VINCE IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE. PERCHÉ PIACCIO AGLI AFROAMERICANI? SONO STATO DISCRIMINATO COME LORO…” – SU INSTAGRAM UN MEME DEL CANE DI BIDEN…

Donald Trump - conferenza dei conservatori cpac

TRUMP, SE BIDEN VINCE IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE

(ANSA) - Se Joe Biden vince "il peggio deve ancora venire". Lo afferma Donald Trump nel suo discorso alla Conferenza dei Conservatori Americani, in base agli estratti diffusi da Axios.

Definendosi un "freedom fighter", un combattente per la libertà, l'ex presidente dice: "Il successo senza precedenti degli Stati Uniti sarà la mia assoluta vendetta".

TRUMP, SONO VOSTRO BIGLIETTO PER LIBERTÀ, CON BIDEN INFERNO

DONALD TRUMP

(ANSA) - Joe Biden e i suoi "scagnozzi vi hanno intrappolato in un treno espresso verso la rovina. Un voto per Trump è il vostro biglietto per la libertà, il vostro passaporto per uscire dalla tirannia e la vostra unica via di fuga dalla corsia preferenziale di Biden verso l'inferno".

Lo afferma Donald Trump, in base agli estratti del discorso che terrà alle 19 ora italiana alla Conferenza dei Conservatori Americani. "Quattro anni fa vi ho detto che se Biden avesse vinto i nostri confini sarebbero stati distrutti, la nostra classe media decimata e le nostre comunità travolte dal crimine. E come si dice: Trump aveva ragione su tutto", aggiunge l'ex presidente, secondo quanto riportato da Axios.

NIKKI HALEY

SOUTH CAROLINA AL VOTO, SEGGI APERTI PER SCEGLIERE TRUMP O HALEY

(ANSA) - La South Carolina al voto. I seggi nello stato sono aperti dalle 7 ora locale e lo resteranno per l'intera giornata, fino alle 19 (l'una del mattino di domenica in Italia). I sondaggi indicano una vittoria facile per Donald Trump, avanti di oltre 30 punti rispetto alla rivale Nikki Haley.

L'ex ambasciatrice si avvia così a una sconfitta sonora in casa: il South Carolina è infatti il suo Stato, quello di cui è stata governatrice. Pur sperando nel miracolo, Haley sa che il voto è una delle sue ultime chance per fermare la corsa di Trump verso la nomination. Per ora ha ribadito più volte che non intende mollare almeno fino al Super Tuesday del 5 marzo.

TRUMP, PIACCIO AGLI AFROAMERICANI PERCHÉ DISCRIMINATO COME LORO

meme sul cane di joe biden pubblicato da trump

(ANSA) - "Piaccio agli afroamericani perché sono stati discriminati e vedono in me una persona discriminata" dal sistema come loro. Lo ha detto Donald Trump paragonando i suoi 91 capi di accusa all'ingiusto trattamento del sistema giudiziario verso le minoranze negli Stati Uniti. L'ex presidente ha quindi citato la foto segnaletica che gli è stata scattata lo scorso anno in Georgia per l'incriminazioni relativa ai suoi tentativi di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020, sottolineando che molti afroamericani indossano magliette con il suo volto. "Sono stato incriminato per voi, per la popolazione afroamericana", ha detto Trump che, nei giorni scorsi, ha paragonato i suoi guai legali a quelli di Alexei Navalny.

SUPPORTER NIKKI HALEY

donald trump presenta le sue scarpe 1 DONALD TRUMP Donald Trump - conferenza dei conservatori cpac