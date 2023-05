14 mag 2023 09:00

“ZELENSKY NOT WELCOME” – PER STRADA, A ROMA, NON C’ERANO SOLO UCRAINI GIUBILANTI CON LE BANDIERINE PER SALUTARE IL LORO PRESIDENTE: AL COLOSSEO È COMPARSO UNO STRISCIONE DEI SOLITI “PACIFINTI” CHE DICONO “NO ALLE ARMI IN UCRAINA”. CON IL RISULTATO DI SCHIERARSI DALLA PARTE DI QUELLO CHE LA GUERRA L’HA FATTA, CIOÈ PUTIN…