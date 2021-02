LEGA PIU’ M5S, UGUALE DUE FLOP/ 2 - IL REDDITO DI CITTADINANZA DOVEVA “ABOLIRE LA POVERTÀ” E INVECE E’ COSTATO ALLO STATO CIRCA 8 MILIARDI L'ANNO E LO HANNO INCASSATO IN MODO ABUSIVO QUASI 50 MILA PERSONE - PER RENZI, IL PROVVEDIMENTO E L'ANPAL, L'AGENZIA DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, ANDAVANO RIDIMENSIONATI - CONFINDUSTRIA CHIEDE DI SUPERARE LA MISURA. COSA NE PENSA DRAGHI?

GLI STRONZETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INPS E GUARDIA DI FINANZA HANNO GIÀ SCOPERTO CIRCA 48MILA PERSONE CHE RICEVEVANO IL SUSSIDIO SENZA AVERNE DIRITTO. MA È SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG. SOLO IERI A NAPOLI SONO STATI TROVATI 120 CONDANNATI PER MAFIA CHE HANNO INCASSATO PIÙ DI UN MILIONE DI EURO DALLO STATO IN DUE ANNI…

Luca Monticelli per “la Stampa”

reddito di cittadinanza

In una calda serata di settembre, due anni e mezzo fa, Luigi Di Maio e tutti i ministri pentastellati del Conte 1 salirono sul balcone di Palazzo Chigi festeggiando come se l' Italia avesse vinto il mondiale. Sotto di loro un gruppo di parlamentari con le bandiere del Movimento annunciavano «la fine della povertà». Era appena terminata una riunione dell' esecutivo gialloverde che dava il via libera in legge di bilancio al reddito di cittadinanza e a quota 100.

Sappiamo cosa è successo dopo. C' è stato il Papeete, il Conte 2, la crisi aperta da Renzi e ora Mario Draghi e forse un governo di salvezza nazionale. Proprio il reddito di cittadinanza è uno dei temi sul tavolo del presidente incaricato. Costa allo Stato circa 8 miliardi l' anno ed è stato uno dei nodi impossibili da sciogliere che hanno contribuito a far saltare il Conte ter.

Per Renzi, il provvedimento bandiera dei 5 stelle, così come l' Anpal, l' Agenzia delle politiche attive per il lavoro guidata da Domenico Parisi, andavano ridimensionati. Adesso è il leader di Confindustria Carlo Bonomi che, intervistato da questo giornale, chiede di superare la misura simbolo voluta da Beppe Grillo.

Cosa ne pensa Draghi? Al meeting di Rimini disse che un reddito di base serve come «una prima forma di vicinanza della società a coloro che sono più colpiti. I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire». Ai giovani però occorre dare di più. Che il reddito di cittadinanza abbia bisogno di una riforma (per aiutare le persone a entrare nel mondo del lavoro) ormai lo pensano pure i 5 stelle.

mafiosi con il reddito di cittadinanza

Pasquale Tridico, presidente dell' Inps, uno dei padri del sussidio, spiega a La Stampa: «Il reddito di cittadinanza ha un ruolo fondamentale per il contrasto alla povertà, e soprattutto nella fase Covid ha agito come sostegno al reddito per milioni di persone. Tuttavia le politiche dovrebbero in questo momento concentrarsi anche sulla domanda di lavoro, perché in questa fase è fortemente contratta, e quindi sugli investimenti, accompagnati da politiche attive».

Come funziona il Rdc Introdotto con un decreto il 29 gennaio del 2019 è rivolto ai nuclei familiari con un Isee inferiore ai 9.360 euro, un patrimonio immobiliare sotto i 30 mila euro (esclusa la prima casa) e che non risultino intestatari di auto o moto di grande cilindrata. Chi ha più di 67 anni può richiedere la pensione di cittadinanza. Per ricevere l' assegno bisogna essere italiani, cittadini dell' Unione europea o in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

il centro per l'impiego di pomigliano d'arco 1

Nella domanda, tra i requisiti economici c' è un tetto sul patrimonio mobiliare che va dai 6 mila ai 10 mila euro, viene ampliato in presenza di figli o disabili a carico. Il reddito di cittadinanza è erogato dall' Inps su una carta di pagamento elettronica ed è concesso per 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato dopo la sospensione di un mese.

L' importo annuale che può percepire un single non va oltre i 9.360 euro, ossia 780 euro mensili. L' assegno è costituito da due componenti: una di integrazione al reddito (variabile in base al numero delle persone a carico) e l'altra (fissa) come contributo per pagare l'affitto di casa e arriva a 280 euro al mese. Questo secondo aiuto non viene versato a chi è proprietario di un' abitazione.

ciro demaria, il primo a richiedere il reddito di cittadinanza a pomigliano

Per calcolare la parte variabile del sussidio c'è una "scala di equivalenza" che può portare a un massimale di 13.200 euro annui se il nucleo familiare è composto da 4 adulti (o tre adulti e due minori, tra cui un disabile grave).

Nel 2020 il sostegno economico ha raggiunto oltre 1,5 milioni di famiglie, ossia 3,1 milioni di persone. L'ultimo dato pubblicato dall' Inps si riferisce a dicembre scorso e attualmente registra 1,25 milioni di nuclei familiari beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza, con 2,9 milioni di persone coinvolte. L'importo medio erogato è di 528 euro (573 euro il reddito e 253 la pensione).

Il 61% delle famiglie con il 65% delle persone coinvolte (1,8 milioni di cittadini) risiede al Sud e nelle isole. Nel 34% dei nuclei è presente almeno un minore, con un importo medio mensile di 647 euro, mentre nel 17% c' è un disabile e si arriva a 518 euro. Solo il 15% intasca 800 euro.

siracusa, arrestato spacciatore in porsche con reddito di cittadinanza 1

I NAVIGATOR E IL FLOP DELL' ANPAL

Per ricevere il reddito di cittadinanza bisogna firmare "un patto per il lavoro e l' inclusione sociale" e rendersi disponibili per attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale e l' inserimento nel mondo del lavoro.

L' Anpal ha assunto tremila "navigator" che avrebbero dovuto supportare i Centri per l' impiego regionali nella ricerca di una occupazione, ma i risultati aggiornati a novembre sono deludenti: solo 193 mila persone hanno trovato un posto.

reddito di cittadinanza

Ogni beneficiario ha l' obbligo di accettare una delle tre offerte di lavoro proposte (con dei parametri in base alla distanza dal domicilio e a secondo delle competenze), ma la gran parte delle persone non ne ha ricevuta nessuna. La crisi innescata dal covid ovviamente non ha fatto che peggiorare questa situazione. Infine il capitolo dei controlli, altro motivo di polemiche. Finora l' Inps e la Guardia di finanza hanno scoperto 48 mila furbetti che incassavano i soldi senza avere i requisiti.