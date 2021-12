LA LEGA SI REGALA PER NATALE L'AGGANCIO A FRATELLI D'ITALIA - NELL'ULTIMO SONDAGGIO PRE FESTE DEL TGLA7, SALVINI A RAZZO SULLA MELONI: +0,6 PER CENTO GUADAGNATO CHE LO FA SALIRE AL 19,6, TALLONANDO COSÌ FDI AL 19,7, IN CADUTA DI MEZZO PUNTO PERCENTUALE - PD PRIMO PARTITO AL 22,2%, IN CRESCITA DELLO 0,1 - MALE IL M5S DI CONTE CHE CALA ANCORA…

Ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 prima della pausa natalizia. Secondo quanto illustrato in diretta dal direttore Enrico Mentana, il Pd si conferma primo partito, seguito da Fratelli d'Italia e Lega ormai quasi alla pari.

In particolare il Partito democratico registra il 22,2 per cento, con una crescita dello 0,1 per cento. Il partito di Giorgia Meloni, invece, perde mezzo punto percentuale e scende al 19,7 per cento. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,6 per cento e sale al 19,6, tallonando così Fratelli d'Italia.

Male il Movimento 5 stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte, infatti, perde un altro 0,4 per cento e ora è al 13,9 per cento. Anche Forza Italia di Silvio Berlusconi lascia per strada uno 0,3 per cento e si attesta così al 7,4 per cento. Guadagna uno 0,2 per cento Azione di Carlo Calenda che ora è al 4 per cento. A seguire i Verdi al 2,6 per cento.