(Adnkronos) - "Il comportamento di Lollobrigida credo sia una cosa che bisogna evitare, bisogna cercare di evitare di ingenerare polemiche anche se capisco che ci possono essere delle questioni istituzionali e dei momenti in cui ci sono cose da fare". Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo con rifermento al caso del Frecciarossa che si è fermato a Ciampino per far scendere il ministro per l'Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

LOLLOBRIGIDA SUL CASO FRECCIAROSSA: “NON MI DIMETTO, ANDAVO AL LAVORO”. MA ROMEO ROMPE IL SILENZIO DELLA LEGA: “COMPORTAMENTO DA EVITARE”

“Non mi dimetto”. Così Francesco Lollobrigida torna sulla vicenda del Frecciarossa fatto fermare a Ciampino per permettere al ministro dell’Agricoltura di prendere un auto blu e raggiungere Caivano.

"Per quanto è di mia competenza farò tutto quello che è necessario. – continua Lollobrigida parlando a margine del Forum Coldiretti di Roma organizzato con The European House Ambrosetti – Non sono mai fuggito al confronto.

Sono convinto di aver agito non solo nell'ambito della legalità e della norma ma nell'interesse dello Stato e per rappresentarlo a Caivano. Quella discesa dal treno non era per andare in vacanza o andare a trovare la mia famiglia, ma per andare a fare il lavoro". "No", risponde il ministro alla domanda se si dimetterà come chiesto dalle opposizioni, e aggiunge che "per me il vero privilegio è stato quello di stare tra i cittadini di Caivano", dove “è valsa la pena stare”, conclude.

