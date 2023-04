SU LEONARDO FINISCE A TARALLUCCI E VINO – IL NUOVO AD, L’EX MINISTRO DRAGHIANO ROBERTO CINGOLANI, CHE DI ARMI NON SA NIENTE, SARÀ AFFIANCATO, OLTRE CHE DA STEFANO PONTECORVO COME PRESIDENTE, ANCHE DA LORENZO MARIANI, L’UOMO CHE CROSETTO VOLEVA AD: SARÀ LUI IL DIRETTORE GENERALE, INSIEME A MAURIZIO TUCCI, MOLTO STIMATO IN AMBIENTI AMERICANI…

Estratto dell’articolo di Valerio Valentini per “il Foglio”

Doveva essere la nomina della discordia […]. E invece forse ha ragione Maurizio Gasparri quando dice che “sarà acqua sul vetro”, una cosa che non fa male. “E’ un po’ come il Congresso di Vienna: si è restaurato tutto, senza che però prima ci sia stata la rivoluzione”, spiega il senatore azzurro. “Anche perché, che rivoluzione vuoi fare? Qui ci conosciamo tutti”. Sorride.

Ma in questa celia c’è forse una verità: anche la più rivendicata delle prove di forza di Giorgia Meloni – l’imposizione di Roberto Cingolani in Leonardo – sta svaporando nel consociativismo. Tutti gli esclusi, i supposti delusi, si sono infatti coordinati. E così Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti, tra gli altri, hanno trovato un compromesso: Lorenzo Mariani sarà direttore generale.

L’ufficialità ancora non c’è. Ma le resistenze del capo di Mbda […] vanno crollando. Il primo a proporgli l’ipotesi era stato, e in tempi non sospetti, proprio Crosetto. E lì per lì a Mariani la soluzione dovette apparire un poco rabberciata, se declinò. […]

Se non che, poi, quello stesso scenario glielo ha suggerito anche Giovanbattista Fazzolari, che agiva col fare del plenipotenziario unico della Grande Capa nelle trattative per le nomine. “Vado a Parigi per alcuni giorni: ci penso”, ha detto Mariani, quasi a volersi sottrarre. E c’è da capirlo, se è vero che già un anno fa, era d’aprile anche allora, gli stessi ambienti che oggi lo esaltano – con l’aggiunta dell’allora ministro della Difesa, Lorenzo Guerini – lo rassicuravano sulle sue buone possibilità di ottenere l’ambita guida di Fincantieri.

MAURIZIO TUCCI

Finì come si sa: con Mario Draghi che scelse Pierroberto Folgiero come nuovo ad. E siccome non era la prima volta che arrivava a un passo dall’apoteosi, lì nacque una battuta velenosa, sul suo conto: “Il giro giusto, per Mariani, è sempre il prossimo”.

[…] Ma insomma proprio la competenza in tema di cose militari, ora, sembra finalmente tornare utile a Mariani. Perché, al dunque, anche Cingolani, neo amministratore delegato di Leonardo, s’è detto convinto della bontà dell’ipotesi di una sorta di affiancamento, dissolvendo così le voci di chi descriveva i due candidati in tensione tra loro.

E così, l’ex ministro potrebbe dedicarsi […] ai progetti di ricerca più innovativi […]. E, accanto a lui, avrebbe un direttore […] con grande esperienza sul campo. La stessa che del resto vanta Maurizio Tucci, già consigliere dell’allora capo di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, e oggi presidente di Cyber Security Platform, molto stimato in ambienti americani.

Dovrebbe essere lui […] l’altro direttore generale accanto a Mariani. Una sorta di blindatura geopolitica, che si sublima del resto con la nomina dell’ambasciatore Stefano Pontecorvo a presidente di Leonardo […]. E una dirigenza corposa che potrà tornare utile se davvero Meloni, come ha lasciato intendere nel recente passato, sull’idea di una fusione tra Leonardo e Fincantieri vuole puntare sul serio. […]

