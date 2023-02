LET’S TWEET AGAIN! – LE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA E NEL LAZIO ACCENDONO I TWITTAROLI: "CALENDA CHIEDE UN PARTITO UNICO RIFORMISTA. MA NON PUÒ ANDARE A GIOCARE A PADEL COME TUTTI PER SVAGARSI?" - "LA SCELTA DI CANDIDARE LA MORATTI CI INSEGNA UNA COSA: QUANDO UNA COSA SEMBRA STUPIDA, SI PUÒ RIVELARE STUPIDA PER DAVVERO" – VITTORIO FELTRI: "MAJORINO CAMBI COGNOME: MINORINO O PEGGIORINO" – ANTONIO POLITO: "IL PD È ANDATO MEGLIO SENZA LEADER CHE CON..."

Matteo Capponi@pirata_21

Dal suffragio universale all'astensionismo universale.

#elezioniregionali2023

riccardo cucchi@CucchiRiccardo

Ha votato meno della metà degli aventi diritto. In pochi decidono per tutti. #elezioniregionali2023

Frankie hi-nrg mc@frankiehinrgmc

Il 60% non è che non ci crede: proprio non gliene frega un cazzo.

La Zanzara@LaZanzaraR24

Cruciani: "Tutti preoccupati per l'affluenza ma la democrazia è questa: chi vuole andare a votare, va a votare. Solamente nei Paesi tirannici, nei Paesi arretrati, va a votare l'80% delle persone".

@giucruciani

#elezioniregionali2023 #Lombardia #Lazio

BufalaNews@Labbufala

Renzi: 'Mai così tanti astenuti a sostegno di Italia viva!"

#elezioniregionali2023

Matteo Cpponi @pirata_21

#Calenda dopo la sconfitta di Moratti:" Urge partito unico riformista". Ma non può andare a giocare a padel come tutti per svagarsi?

#elezioniregionali2023 #elezioniLombardia

Stacce@stacce2021

Gli oggetti non identificati in volo sopra gli USA erano i voti per la #Moratti. #elezioniregionali #ufotwitter

Arturo Bandini@ArturoB23022138

La scelta di candidare la Moratti ci insegna una cosa: quando una cosa sembra stupida, si può rivelare stupida per davvero

Alex Bazzaro@AlexBazzaro

Quindi la Moratti ha lasciato il centrodestra per finire a prendere il 10% e stare fuori dal consiglio regionale. Geniale.

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Il risultato modesto di Letizia Moratti conferma qualcosa che si sospettava: gli elettori di centrodestra l'hanno considerata 'traditrice', quelli del centrosinistra una storica avversaria. Difficile sfondare con un profilo così divisivo. #elezioniregionali2023

Vittorio Feltri@vfeltri

Io non sono un politico di professione, ma una figura barbina come quella che ha rimediato la mia amica Moratti non l’avrei mai fatta. E pensare che l’avevo avvisata.

Soppressatira@Soppressatira

L’unico partito di destra in difficoltà resta Italia Viva-Azione.

{@Chancione} #lombardia #elezionilombardia #moratti #fontana #elezioniregionali

Vittorio Feltri@vfeltri

Ormai Majorino cambi cognome: Minorino o Peggiorino

Cambiacasacca@Cambiacasacca

Comunque majorino è andato bene nella ztl. Il progetto di relegare all'esterno poveri, stranieri e pregiudicati ha fatto presa.

Matteo Capponi@pirata_21

Il #Pd: "In Lombardia primi tra gli under 35". Ancora qualche anno e diranno:"Siamo i più votati tra quelli che in Italia hanno il cognome che inizia con l'H."

#elezioniregionali2023 #elezionilombardia

Paolo SavonaRola@MinistroEconom1

Il PD è sconvolto per l'esito delle regionali: era convinto che potessero votare soltanto gli ospiti di Sanremo.

Antonio Polito@antoniopolito1

In realtà il Pd è andato meglio senza leader che con

Antonio Polito@antoniopolito1

Quando il Pd smetterà di piangersi addosso, scoprirà che M5S e Terzo polo non fanno il Pd neanche sommati

Fulvio Abbate@fulvioabbate

No, caro Massimo Giannini, “vergognarsi” per il #Pd è insufficiente, quasi un complimento, si devono semmai levare dal cazzo. Le-va-re dal-ca-zzo.

@MassimGiannini

@OttoemezzoTW

#elezioniregionali2023

Riccardo Puglisi@ricpuglisi

È cosa buona e giusta che il PD continui a ritenere di avere una vocazione maggioritaria perché il PD è maggioritario tra i giornalisti italiani. #elezioniregionali2023

Kotiomkin@Kotiomkin

Fontana sarà rieletto in Lombardia. Camici come prima.

[@GigiCrimi] #elezioniregionali2023 #Lombardia2023 #Lombardia #Fontana

Matteo Capponi@pirata_21

#Fontana rieletto governatore della #Lombradia nonostante la gestione disastrosa della pandemia. L'eredità dei nonni morti di #Covid ha fatto comodo a molti.

#elezioniregionali2023 #elezionilombardia

E w a n@DeerEwan

Se i morti di Bergamo e Brescia potessero parlare, vi manderebbero affanculo. #elezioniregionali2023

Matteo Capponi@pirata_21

#Fontana: "Il primo sentimento è la gioia per i lombardi che hanno capito il nostro lavoro". Di becchini.

#elezioniregionali2023 #elezioniLombardia

Piero Mattiniero@PieroMattiniero

Dal PD hanno chiesto di non votare Bianchi, che era inutile. Ascoltati, hanno votato Rocca.

#elezioniregionali2023 #elezioniLazio

nonleggerlo@nonleggerlo

“Il voto del Lazio sarà una sorpresa, vinceremo noi. Vinciamo, vinciamo per la nostra credibilità” —

Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, prima della sconfitta,

via #propagandalive

Lucillola@LucillaMasini

Quanto sei felice della vittoria di Rocca nel Lazio, in una scala che va da zero a Casamonica?

#Casamonica #Rocca #Lazio #Regionali #Regionali2023 #14febbraio #centrodestra #RegionaliLazio #elezioniregionali2023

Raffy1313@Raffy1380

La Bianchi era meglio se continuava a condurre Lineablu #elezioniregionali2023

Matteo Capponi@pirata_21

Il nuovo Governatore del #Lazio è un avvocato. Così si portano avanti per le prossime inchieste.

#elezioniregionali2023

Giulia Cortese@GiuliaCortese1

Il 10.06.1986, alla fine del processo che lo vedeva imputato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Francesco #Rocca venne condannato. Pena ridotta di 2 mesi in appello. Era stato ritenuto colpevole di aver spacciato eroina per conto di una banda di nigeriani.

Mauro Vari@MauroVari

Un ex spacciatore di eroina con una banda di nigeriani Presidente della Regione Lazio con la dx,anche questo,grazie 2023 .

#Rocca #Regionali2023

Gimmoriso'@Favollo2

Da voto di scambio a voto di spaccio è un attimo. #Rocca #Meloni

Luca Bottura (spunta beige)@bravimabasta

Le varie opposizioni che gioiscono della sconfitta altrui sono il motivo principale per cui hanno perso. Fortunatamente è successo con due alleanze opposte, così è chiaro che siamo di fronte a una banda di incoscienti.

#13febbraio #elezioniregionali2023