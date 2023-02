L’ASSOLUZIONE DI BERLUSCONI NEL PROCESSO RUBY TER MANDA IN SUBBUGLIO TWITTER: “PER I GIUDICI IL FALLO NON SUSSISTE”

La Zanzara@LaZanzaraR24

Cruciani: "L'altra grande goduria della giornata è l'assoluzione di Berlusconi. Grande goduria perché si è arrivati alla conclusione che scopare e pagare non è un reato. Io oggi voglio abbracciare @berlusconi!".

Soppressatira@Soppressatira

Berlusconi assolto, il fallo non sussiste.

{@LucillaMasini& Paolo} #rubyter #ruby #berlusconi

Sandra Amurri@sandraamurri1

Assoluzioni a parte,la domanda è: ma Ruby è o non è la nipote di Mubarak?

Io questo ancora non L ho capito

Gimmoriso'@Favollo2

Silvio Berlusconi assolto, Ruby era effettivamente la nipote di Mubarak.

Da parte di fava.

#RubyTer

Il rutto sovranista@ilruttosovrano

Negli ultimi tre giorni siamo entrati in una realtà parallela dove Fontana è un ottimo Presidente di Regione e Ruby è la nipote di Mubarak.

Gianluca Castaldi@GianlucaVasto

Peccato che Hosni Mubarak non abbia fatto in tempo a gioire per l'assoluzione della nipotina. Sono rattristato.

#paesedeibalocchi

cicciorosina@cicciorosina

povero mubarak è morto con la convinzione di avere una nipote zoccola

Stacce@stacce2021

Mubarak, scusaci tantissimo.

#RubyTer

Matteo Capponi@pirata_21

#Ruby:"Sempre grata a #Berlusconi". Mai un:"grazie al cazzo" fu così appropriato.

Soppressatira@Soppressatira

Ruby Ter: non ci fu corruzione.

«Ringrazierò presto tutti quelli che hanno testimoniato in mio favore» ha dichiarato Berlusconi dopo l’assoluzione, sventolando un libretto di assegni.

{@salvocacciolak} #rubyter #ruby #corruzione #berlusconi

Confindustria ??????@confundustria

Tutti prosciolti i 29 imputati del processo Ruby ter. Assolto “perché il fatto non sussiste” l’ex premier Silvio Berlusconi, imputato di corruzione in atti giudiziari. 3 bus parcheggiati davanti all'abitazione del giudice.

Unfair Play@unfair_play

+++ RUBY TER: BERLUSCONI ASSOLTO PERCHÉ IL PULLMAN NON SUSSISTE +++

#RubyTer #Berlusconi #Monza

M49@M49liberorso

Per festeggiare l’assoluzione ci vorrebbe una bella cena elegante

#RubyTer

filippo cirino@filipio_

La butto lì: ma se gli avvocati della #Juve dicessero che erano solo #plusvalenze eleganti?

#Berlusconi #RubyTer

Confindustria ??????@confundustria

In 11 anni Silvione ha speso in avvocati 800.000 €. Gli costava meno scappare a Hammamet.

Danippa Lippa@DanippaLippa

Mamma mia quante storie per l'assoluzione di Berlusconi! Organizzava festini e pagava le ospiti per mentire in aula durante i processi, mica ha organizzato un Rave Party!

#SilvioBerlusconi #Berlusconi #Ruby #RubyTer

Lucillola@LucillaMasini

Dopo l'assoluzione di Berlusconi, Ruby presenta il suo libro: "Non sono una prostituta".

Non ne aveva bisogno, grazie alla paghetta generosa di nonno Mubarak.

#rubyter #Ruby #Berlusconi #15febbraio #Mubarak

Matteo Capponi@pirata_21

Da quello che ho capito il #RubyTer era solo per spingere il libro di Ruby. #Berlusconi

Lucillola@LucillaMasini

Nel 2017 il Governo Gentiloni si era costituito parte civile nel processo Ruby ter, ma la Meloni ha revocato l'atto. Dio, patria, nipoti di Mubarak.

#berlusconi #meloni #14febbraio #rubyter #GovernoMeloni #bungabunga

BufalaNews@Labbufala

Audace colpo di mano russo: #Putin annette 4 olgettine.

#Berlusconi

Zio DINO@Zio_Dino

L'uomo che sussurrava ai cavilli. #cinesilvio #RubyTer #Mubarak #Berlusconi

Annalisa Chirico@AnnalisaChirico

Berlusconi assolto nel Ruby ter, dopo l’assoluzione bomba nel Ruby 1, conferma che peggio del puttaniere è il magistrato politicizzato che usa risorse pubbliche per inseguire teoremi neopuritani senza appiglio legale. Una democrazia schiaffeggiata da pm che a nessuno rispondono.

Gianni Riotta@riotta

E l'assoluzione di @berlusconi

rimanda a un altro tema cruciale della nostra sinistra: quanti anni persi in una campagna che sperava nelle sentenze anziché far politica seria contro il centro destra...

