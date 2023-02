13 feb 2023 15:46

LET’S TWEET AGAIN! – LA SPARATA DI BERLUSCONI SU ZELENSKY (“SE FOSSI STATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON SAREI MAI ANDATO A PARLARCI”) FA IMPAZZIRE I TWITTAROLI – BOTTURA: “A ME, PIÙ CHE QUELLO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL, PREOCCUPA DI PIÙ LA LINGUA IN BOCCA TRA BERLUSCONI E PUTIN” – “IMMAGINO CHE PUTIN GLI MANDERÀ UN PULLMAN DI TROIE” – “SILVIO, DEVI DIRE ALLA TUA BADANTE BIONDA DI AUMENTARE LE GOCCE E LASCIARTI RIPOSARE DI PIÙ” – MA IL “PACIFINTO” SANSONETTI (DIRETTORE DEL “RIFORMISTA”) GLI DÀ RAGIONE: “IO CREDO CHE…” - VIDEO!