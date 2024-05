27 mag 2024 18:44

LETIZIA MORATTI, ER MEJO TACCO DELLA SALA – “MESTIZIA” RIVELA: “AMO DANZARE, E CON MIA FIGLIA, CHE È UNA GRANDISSIMA BALLERINA, OGNI TANTO ORGANIZZIAMO DELLE ‘DANCING NIGHT’ INSIEME AGLI AMICI. VADO IN DISCOTECA? ORMAI NON MOLTO, L’ULTIMA VOLTA CI SONO ANDATA D’ESTATE, ALL’ISOLA D’ELBA” – LA SUA PASSIONE PER I BEATLES, E IL SUO FUTURO IN RAI: “CI TORNEREI, MA…” - IL VIDEO DELLA MORATTI CHE BALLA CON IVANA SPAGNA