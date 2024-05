16 mag 2024 13:11

LEZIONE OLANDESE: L’ESTREMA DESTRA, SE VUOLE GOVERNARE, DEVE SCENDERE A COMPROMESSI – IL PLATINATO GEERT WILDERS HA TROVATO UNA MAGGIORANZA DOPO AVER AMMORBIDITO I TONI SU UE E UCRAINA: RIMANE UN IMPRESENTABILE E PER QUESTO SARÀ IL PRIMO AZIONISTA DEL GOVERNO, MA NON IL PREMIER – COME PRIMO MINISTRO POTREBBE ARRIVARE IL LABURISTA PLASTERK - LA COALIZIONE “TUTTI FRUTTI”: OLTRE AL PARTITO DI WILDERS CI SARANNO I LIBERAL-CONSERVATORI DI RUTTE, I CENTRISTI E IL PARTITO DEI CONTADINI, CHE NEL FRATTEMPO SI SONO SPOSTATI A DESTRA SUI MIGRANTI...