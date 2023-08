LI FAMO MENA' O NO? C’È SOGNA IL MATCH DI LOTTA TRA MUSK E ZUCKERBERG IN ITALIA E CHI NON NE VUOLE SENTIR PARLARE – IL SINDACO DI POMPEI PROPONE DI OSPITARE L’INCONTRO, FA LO STESSO IL PRESIDENTE DELLA CALABRIA, ROBERTO OCCHIUTO – MA NON TUTTI SONO DISPOSTI AD ACCETTARE SOLDI PER “AFFITTARE” I BENI CULTURALI: “L’ITALIA NON È UN LUNA PARK PER MILIARDARI” – CONTRO ANCHE GASPARRI: “MUSK E ZUCKERBERG VENGANO INVITATI PER UNA VISITA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE...”

1 - “COMBATTIMENTO EPICO” TRA MUSK E ZUCKERBERG, IL SINDACO DI POMPEI: “GLI SCAVI SONO IL LUOGO IDEALE”

Estratto dell’articolo di Paolo De Luca per “la Repubblica”

elon musk mark zuckerberg

«Non succede, ma se succede…». La frase che fino a poche settimane si riferiva all’imminente scudetto nel Napoli, oggi sembra alludere a un altro evento: l’incontro di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg in Italia, magari nell’anfiteatro di Pompei. Non che tutti sperino la cosa accada, a parte il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che individua lo individua come «luogo ideale, un valore aggiunto». […]

È lo stesso Musk a confermare in un tweet, che “il combattimento tra me e Mark sarà in Italia”. Da sempre l’imprenditore ha il pallino dell’antica Roma, quindi, la location sarà un sito archeologico, ma non nella capitale: escluso il Colosseo.

Inevitabile, ora, la “caccia” agli spazi più idonei: Pompei, potrebbe essere il “fortunato”, ma si parla anche dell’Arena di Verona. L’evento sarà ovviamente trasmesso in streaming, con un “grande omaggio al passato e al presente dell’Italia”, prosegue il post.

tmz il governo italiano offre il colosseo per il combattimento musk zuckerberg

Parte dei proventi, come avevano già chiarito Musk e Zuckerberg, andrà ai veterani dell’esercito Usa. Scettiche le reazioni politiche, da Carlo Calenda, che trova la cosa «allucinante», a Maurizio Gasparri, che vede nella sfida «un recupero di immagine di fronte a un problema grande come una casa: l’evasione fiscale globale dei giganti della rete».

Ma ormai il “toto-anfiteatro” è partito sui social. “Montate il set all’arena di Verona – scrive Veronica – L’Opera, del resto, ci ha sempre fatto schifo”. Altri propongono Santa Maria Capua Vetere (“era qui che Spartaco combatteva”), Lucca, Aosta. Qualcuno, più serio, ricorda come “il fine educativo della cultura si pieghi a spottoni milionari”.

Il più speranzoso di tutti è il sindaco Lo Sapio: «Spero che l’incontro si faccia qui – dice all’Ansa – il Parco archeologico attira l’attenzione mondiale anche grazie agli eventi di rilievo internazionale che vi si allestiscono». Dopo il maestro Muti, quindi, le botte tra Musk e Zuckerberg.

elon musk mark zuckerberg

«L’Anfiteatro – chiosa il primo cittadino - sarebbe proprio il luogo più adatto a questo evento straordinariamente originale. È la prova che qui si sta lavorando bene e continueremo così». […]

2 - MUSK-ZUCKERBERG GLADIATORI TRA LE PROTESTE. “L’ITALIA NON È UN LUNA PARK PER MILIARDARI”

Estratto dell’articolo di Pier Luigi Pisa per “la Repubblica”

[…] Ma non è solo una questione di soldi, secondo Carlo Calenda. «Non importa quanto pagano — attacca il leader di Azione — ci sono cose che non sono in vendita. Trovo allucinante che il patrimonio culturale italiano venga messo a disposizione di due miliardari che intendono darsele come adolescenti».

mark zuckerberg 8

Elon Musk ha giurato che l’evento sarà organizzato «nel pieno rispetto del passato e del presente dell’Italia». Eppure preoccupa l’idea di «trasformare il Colosseo o l’Arena di Verona in un parco giochi per miliardari» come ha detto Osvaldo Napoli, sempre di Azione. Per Manzi e Orfini, del Pd, l’iniziativa è «una pagliacciata». «Al ministro Sangiuliano i concerti al Circo Massimo non vanno bene — ha dichiarato Orfini — mentre due miliardari che combattono è uno strumento di promozione del nostro patrimonio. È un’idea curiosa di cultura».

Anche Gasparri si dice contrario, sottolineando «l’evasione fiscale dei giganti della Rete». «Musk e Zuckerberg vengano invitati per una visita “a pagamento” all’agenzia delle entrate — ha detto l’esponente di Forza Italia — poi potranno avere una visita gratuita agli Uffizi e al Colosseo, accompagnati da guide ben preparate».

Paolo Ferrara, vicepresidente dell’Assemblea capitolina legato al M5S, crede nell’evento e propone di organizzarlo al Teatro di Ostia Antica: «È una location perfetta, già in mano al ministero della Cultura, facilmente raggiungibile, e che crea indotto per una periferia — ha affermato Ferrara — Possono pure arrivarci a bordo di una trireme».

AFFRESCO CON UNA PIZZA RITROVATO A POMPEI.

Più volte Musk, in passato, ha espresso la sua ammirazione per la Città eterna e, più in generale, per la civiltà romana. «Se Roma ha vinto e prevalso nel mondo — ha scritto il Ceo di Tesla e SpaceX lo scorso febbraio — è perché ha potuto contare sulle migliori opere di ingegneria».

«L’antica Roma era estremamente avanzata in termini di tecnologie e di uso dei colori nelle decorazioni» ha scritto a maggio scorso l’imprenditore commentando sui social una foto delle rovine di Ercolano. E proprio in Campania, all’ombra del Vesuvio, si potrebbe tenere la sfida tra due degli uomini più ricchi del mondo (secondo la classifica Forbes): Musk è primo, Zuckerberg settimo. «Io spero che si faccia nell’Anfiteatro del nostro parco archeologico — ha detto Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei — sarebbe il luogo più adatto».

maurizio gasparri foto di bacco