LI VANNACCI VOSTRI! – UN SUPERTESTIMONE INCASTRA IL GENERALE AUTORE DEL “MONDO AL CONTRARIO”: È IL COLONNELLO VITTORIO PARRELLA, CHE HA PRESO IL SUO POSTO ALL’AMBASCIATA DI MOSCA NEL 2023. È STATO LUI A SEGNALARE “ANOMALIE E CRITICITÀ” NELLA GESTIONE DEL PREDECESSORE, DA CUI È PARTITA L’ISPEZIONE MINISTERIALE E POI LA TRIPLICE INCHIESTA PER TRUFFA E PECULATO – IL GENERALE AVREBBE INCASSATO L’INDENNITÀ PER LA FAMIGLIA NONOSTANTE MOGLIE E FIGLIE FOSSERO RIMASTE IN ITALIA, SI SAREBBE FATTO RIMBORSARE IMPROPRIAMENTE CENE E FESTE E…

Estratto dell’articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

Nella triplice inchiesta — penale, militare, amministrativa — che rischia di travolgere il generale Roberto Vannacci c’è già un supertestimone. Si tratta del colonnello Vittorio Parrella che, nel 2023, ha preso il suo posto nella sede della difesa di Mosca e dopo essersi insediato, ha segnalato «alcune anomalie e criticità nella gestione amministrativa del suo predecessore».

Secondo gli ispettori ministeriali si tratta di illeciti e la relazione è stata trasmessa alla magistratura. Vannacci è indagato per truffa dai pubblici ministeri ordinari, per truffa e peculato da quelli militari.

La versione di Parrella, dunque, sarà fondamentale per ricostruire che cosa accadde in Russia. […] Tra il 7 febbraio 2021 e il 18 maggio 2022 l’autore del vendutissimo «Il mondo al contrario» è stato addetto militare in Russia. Secondo l’ispezione, confermata dalle mail trasmesse da Parrella, il generale avrebbe incassato l’indennità di servizio all’estero (erogata quando i familiari dell’incaricato siano presso la sede) malgrado la famiglia fosse rimasta in Italia.

Da qui l’ipotesi di truffa che il generale Vannacci, assistito dall’avvocato Giorgio Carta, intende smentire così come la versione che lo vuole «demoralizzato» e «preoccupato» dalle accuse dei pm: «Il generale — dice il suo difensore — non ha ricevuto alcun atto fino a questo momento e ha appreso dai giornali delle inchieste, tantomeno è stato invitato a rendere interrogatorio, come accade nel caso di un’inchiesta prossima alla conclusione o chiusa. Ad oggi è assolutamente sereno».

Ci sono tuttavia altri due capitoli […]. La questione delle cene e feste che sono state organizzate — anch’esse a spese dello Stato italiano — presso la sede moscovita: «Risulta che il generale Vannacci avrebbe chiesto e ottenuto rimborsi per spese sostenute impropriamente per organizzare eventi conviviali per la “Promozione del paese Italia” presso ristoranti di Mosca piuttosto che presso la propria abitazione».

Nella relazione si parla di partecipanti che in realtà non sarebbero stati presenti. Tra loro proprio Parrella che lo ha già raccontato agli ispettori. Ma anche di una cena in alloggio effettuata invece quando era già stato compiuto il trasloco.

Sull’uso improprio della Bmw di servizio dovrà pronunciarsi la Corte dei Conti per danno erariale, ma i pm penali potrebbero aggiungere il reato più grave: il peculato. Gli ispettori hanno «osservato vari oneri di spesa pari a circa 9mila euro» per l’auto che avrebbe dovuto invece essere rottamata […]. […]

