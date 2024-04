I LIBERALI TEDESCHI MANDANO UN AVVISO DI SFRATTO A SCHOLZ – IL LEADER DELLA FDP, CHRISTIAN LINDNER, PREPARA L’USCITA DALLA COALIZIONE SEMAFORO CHE GLI HA FATTO PERDERE CONSENSI. IL PARTITO, STRETTO NELLA MORSA DEI VERDI E DELL’SPD, NEL 2021 ERA ALL’11%, ORA ARRANCA AL 3 - IL CANCELLIERE RISCHIA GROSSO: SENZA L'APPOGGIO DEI LIBERALI, POTREBBE FINIRE AI GIARDINETTI. ANCHE SE I TEDESCHI, A DIFFERENZA DELL’ITALIA, PUNISCONO CHI CREA INSTABILITÀ…

Per un partito al 4 per cento, e secondo un impietoso sondaggio perfino al 3, gli umori dentro la «vecchia posta» di Kreuzberg erano sorprendentemente allegri. È qui che i liberali — il più piccolo dei tre partiti al governo in Germania — da una decina d’anni fanno il loro Congresso.

Da quando, nel 2013 non riuscirono a superare la soglia di sbarramento e si ritrovarono […] così poveri da non poter pagare una vera sala dei Congressi. La «vecchia posta» ha portato bene, la Fdp ci torna ogni anno. Ma il rischio che il partito a breve sparisca, stavolta per davvero, è così alto da perseguitare come un fantasma il governo Scholz.

La domanda che tutti nella Berlino politica si fanno da mesi è: che succede se i liberali crolleranno alle europee? Staccheranno la spina a Scholz? Nella coalizione semaforo, […] il partito guidato da Christian Lindner non ha trovato spazio. E allora ha esportato i propri malumori a Bruxelles, facendo saltare a colpi di «distinguo» la tradizionale politica unitaria tedesca.

Non è servito: entrati con l’11,4% al governo, i liberali hanno visto evaporare consenso e identità. Se il Congresso è di qualche risposta: la Fdp ha creato le premesse per andarsene. Non subito, però. Il discorso di Lindner è stato preceduto da un documento di 12 punti all’insegna di «più crescita».

La Fdp vuole, per esempio, abolire la pensione a 63 anni, ridurre il reddito di cittadinanza del 30%: tutte richieste che sono una mina sotto la politica della Spd di Scholz. Una sola cosa ieri, a sorpresa, li ha riallineati con il governo: a maggioranza è stato respinto il ritorno al nucleare.

[…] Lindner dovrà decidere come in una teoria dei giochi. Affossare un governo impopolare prendendosene gli oneri e gli onori, o tirare avanti sperando nella benevolenza del caso? Il guaio per Lindner è che la Germania, a differenza dell’Italia, punisce chi crea instabilità.

