11 giu 2023 16:20

LIBERISTI CON I SOLDI DELLO STATO – FRANCESCO GIUBILEI SI È DIMESSO DA CONSIGLIERE DEL MINISTRO SANGIULIANO DOPO CHE LA SUA “FONDAZIONE TATARELLA” HA INCASSATO 46MILA EURO DELLO STESSO MINISTERO PER CUI LAVORAVA, QUELLO DELLA CULTURA – PER LUI È TUTTO NORMALE: “IL FINANZIAMENTO È NELLA MEDIA RISPETTO AD ALTRE ORGANIZZAZIONI” – IL GIOVANE “STRATEGA” (PER MANCANZA DI STRATEGIA) DEL CENTRODESTRA PREDICA UNA POLITICA TURBO-LIBERISTA MA QUANDO DOVEVA INCASSARE DALLO STATO NON SI E' TIRATO INDIETRO...