LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE VALE UNA FATWA? – ANCORA PROTESTE E SCAZZI DOPO LA DECISIONE DEL GOVERNO SVEDESE DI AUTORIZZARE UN ROGO DEL CORANO (CHE POI NON C'È STATO): A BAGHDAD BRUCIANO LE BANDIERE ARCOBALENO, E STOCCOLMA RICHIAMA IL PERSONALE DELL'AMBASCIATA IRACHENA - E INTANTO ANCHE LA TURCHIA, CHE HA APPENA DATO (CONTROVOGLIA) IL VIA LIBERA ALL’INGRESSO DI STOCCOLMA NELLA NATO, PROTESTA... - VIDEO

1. LA TURCHIA CONDANNA LA PROFANAZIONE DEL CORANO IN SVEZIA

PAKISTAN - PROTESTE PER IL ROGO DEL CORANO IN SVEZIA

(ANSA) - "Condanniamo con la massima fermezza il vile attacco contro il nostro libro santo, il sacro Corano, davanti all'ambasciata irachena a Stoccolma". Lo afferma il ministero degli Esteri turco in un comunicato dopo che ieri il sedicente attivista cristiano iracheno Salwan Momika, che vive in Svezia come rifugiato, ha calpestato una copia del Corano nei pressi dell'ambasciata dell'Iraq nella capitale svedese.

"Ci aspettiamo che la Svezia adotti misure deterrenti per prevenire questi crimini di odio contro la religione dell'Islam nell'ambito delle sue responsabilità internazionali", si legge nel comunicato. Ankara aveva già criticato Stoccolma per avere permesso una manifestazione davanti a una moschea a fine giugno, durante la festività musulmana dell'Eid al-Adha, dove lo stesso Momika aveva bruciato il Corano.

"Dopo il vile attacco al Corano davanti a una moschea di Stoccolma il 28 giugno 2023, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione il 12 luglio 2023 che definisce gli attacchi al Corano come odio religioso", sottolinea il comunicato di Ankara.

2. IRAQ, RIUNIONE D'EMERGENZA DEI PAESI ISLAMICI PER IL CORANO

(ANSAmed) - Il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein ha chiesto oggi una riunione urgente dei Paesi dell'Organizzazione della Cooperazione islamica (Oci) per rispondere alla serie di profanazioni di copie del Corano, il libro sacro dell'Islam, avvenute da giugno in Svezia. Lo riferiscono i media iracheni, secondo cui Hussein ha avuto contatti con i suoi colleghi sauditi, giordani e turchi. Da quanto riferiscono i media, l'Arabia Saudita, che ospita a Gedda il quartiere generale dell'Oci, ha acconsentito a convocare una riunione d'urgenza. L'Oci è stata fondata nel 1969 e riunisce 55 Paesi membri, accomunati dall'adesione alla fede islamica.

3. LA SVEZIA SPOSTA A STOCCOLMA LA SUA AMBASCIATA IN IRAQ

(ANSA-AFP) - La Svezia trasferisce temporaneamente le funzioni della sua ambasciata in Iraq e tutto il personale a Stoccolma. Lo rendono noto fonti ufficiali.

4. IRAQ, MANIFESTANTI PER IL CORANO BRUCIANO BANDIERE ARCOBALENO

(ANSA-AFP) - Centinaia di persone, rispondendo all'appello dell'influente leader religioso iracheno Moqtada Sadr, hanno manifestato oggi a Baghdad dopo la preghiera del venerdì per protestare contro la profanazione del Corano in Svezia, che ha portato a una grave crisi diplomatica tra i due Paesi.

Protetti dal sole cocente da un mare di ombrelloni, i manifestanti hanno sfilato nel quartiere di Madinet Sadr scandendo slogan come 'Sì all'Islam, sì al Corano', oltre a esibire copie del libro sacro dell'Islam, bandiere irachene e ritratti di Moqtada Sadr. Alcuni hanno dato fuoco a bandiere arcobaleno per provocare gli occidentali e denunciare "il doppio standard" che, secondo il leader religioso iracheno, consiste nel difendere le minoranze Lgbt+ ma autorizzare la profanazione del Corano.

5. CORANO BRUCIATO, FURIA IN IRAQ: ASSALTATA L’AMBASCIATA SVEDESE

Estratto dell’articolo di Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

Il rogo e lo sbeffeggiamento del Corano portano Iraq e Svezia sull’orlo della rottura delle relazioni diplomatiche. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ennesima autorizzazione concessa dal governo svedese in nome della libertà di espressione a una manifestazione in cui si prevedeva di bruciare sia una copia del libro sacro che la bandiera irachena, come già era accaduto il 28 giugno e il 22 gennaio.

Il raduno si è tenuto ieri davanti all’ambasciata del Paese mediorientale ma l’organizzatore, Salwan Momika, un cristiano iracheno da anni rifugiato nel Paese scandinavo, si è limitato a calpestare il testo senza dargli fuoco.

Questo non è servito a placare gli animi. Ieri il primo ministro iracheno Mohammed Shia Al Sudani ha intimato all’ambasciatore svedese a Bagdad di lasciare il Paese e ha ordinato al ministero degli Esteri di ritirare l’incaricato d’affari iracheno dall’ambasciata a Stoccolma. In più, come atto di ritorsione, le autorità irachene hanno sospeso la licenza per operare nel Paese mediorientale del gruppo svedese di telecomunicazioni Ericsson.

La tensione era salita alle stelle già mercoledì notte quando centinaia di sostenitori del leader religioso Moqtada al Sadr […] avevano preso d’assalto l’ambasciata svedese a Bagdad scalandone le mura e dandole fuoco nonostante la presenza a sua difesa di agenti di polizia in tenuta antisommossa. Alcuni manifestanti tenevano in mano copie del Corano, mentre altri mostravano ritratti di Mohamed al Sadr, il grande ayatollah, padre di Moqtada al Sadr. L’aggressione alla sede diplomatica […] ha mandato su tutte le furie il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, che ha convocato l’incaricato d’affari iracheno a Stoccolma per protestare. […]

