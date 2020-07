17 lug 2020 16:14

LIGURIA, AUTOSTRADA LIBERA! - UN’ALTRA TEGOLA CADE SULL'ISPETTORE DEL MIT PLACIDO MIGLIORINO, L’AGIT-PROP PENTASTELLATO CHE LO SCORSO MAGGIO HA BLOCCATO IL TRAFFICO DELLA REGIONE COSTRINGENDO ASPI, CHE PURE HA LE SUE COLPE PER MANCATA MANUTENZIONE, A RICONTROLLARE DA CAPO 285 GALLERIE NEL GIRO DI UN SOLO MESE (MENTRE IN ABRUZZO HA CONCESSO BEN 3 MESI IN PIÙ DI TEMPO, CON UN QUINTO DELLE GALLERIE DA ISPEZIONARE) – EBBENE, IN BARBA A MIGLIORINO, OGGI È ARRIVATO IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO CHE CONSENTE AD ASPI DI RIAPRIRE LE CORSIE, SENZA CHE SIA CAMBIATO ASSOLUTAMENTE NULLA