23 dic 2022 09:02

LIQUIDARE THE DONALD PER VIA GIUDIZIARIA – IL COMITATO DELLA CAMERA DEGLI STATI UNITI ACCUSA TRUMP DI AVER TENTATO DI RIBALTARE L’ESITO DELLE ELEZIONI DEL 2020 E CHIEDE CHE VENGA INCRIMINATO PER AVER “INCITATO, ASSISTITO E SOSTENUTO” L’INSURREZIONE DEL 6 GENNAIO AL CAMPIDOGLIO – PER LA COMMISSIONE, L'EX PRESIDENTE SI È IMPEGNATO ATTIVAMENTE PER “TRASMETTERE FALSE SCHEDE ELETTORALI DEL COLLEGIO ELETTORALE AL CONGRESSO E AGLI ARCHIVI NAZIONALI” NONOSTANTE I SUOI AVVOCATI LO AVESSERO AVVERTITO CHE ERA ILLEGALE...