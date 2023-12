LA LOGICA “A PACCHETTO” DEI FRATELLI D’ITALIA – I PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA HANNO MESSO 50 EURO A TESTA PER IL REGALO DI NATALE ALLA LORO CAPA, GIORGIA MELONI. IL CAMIONCINO, CARICO DI CADEAUX, È PARTITO DA VIA DELLA SCROFA, SEDE DEL PARTITO, DIRETTO ALLA CASA DELLA DUCETTA, A ROMA SUD - A RADUNARE I SOLDI CI HA PENSATO AUGUSTA MONTARULI, SUSCITANDO L’IRONIA DELLE COLLEGHE, CONSIDERANDO I VECCHI GUAI GIUDIZIARI PER LE SPESE “NON ORTODOSSE” QUANDO ERA CONSIGLIERE REGIONALE IN PIEMONTE

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Un camioncino carico di regali è stato visto partire prima di Natale da via della Scrofa verso casa di Giorgia Meloni, Roma sud. Piccoli e grandi presenti – compreso un enorme pacco cubico – destinati alla presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia.

Siccome consegnare cadeaux a Palazzo Chigi è ormai una pratica rischiosa e antipatica, viste le norme stringenti dell’anticorruzione, il mondo che conta ha deciso di augurare un felice Natale alla donna più potente del paese passando dalla sede del partito.

Davanti a una moltitudine di “pensierini” tale da far impallidire le renne di Babbo Natale, da FdI hanno deciso la svolta pragmatica.

Pura logica a pacchetto: caricateli tutti su un camioncino e portateli a casa della Capa! […] i circa 170 parlamentari di Fratelli d’Italia hanno deciso di unire le forze per inviare un bel regalo a donna Giorgia. […]

E’ partita così la settimana scorsa una raccolta fondi: 50 euro a testa […] che messi insieme, al di là di svariate defezioni, fanno comunque la loro porca figura.

A raccogliere il malloppo e a decidere cosa comprare ha pensato, come sempre, la deputata Augusta Montaruli (suscitando le perfide ironie di alcune colleghe di partito, visto che per una serie di spese non proprio ortodosse passò qualche guaio giudiziario per via dei rimborsi della regione Piemonte).

“A Giorgia ho regalato un kit di cosmetici, ovviamente made in Italy”, racconta il senatore di FdI Renato Ancorotti, che nella vita è soprattutto un imprenditore di fama internazionale nel campo della cosmesi. E’ mister Crema […], commendatore e cavaliere del lavoro, fatturato da oltre 150 milioni di euro all’anno. Quest’anno ha messo a disposizione di parlamentari e staff un kit per farsi belli e rimanere tali.

Una matita per gli occhi, ombretti, profumi, ciprie. Uno sforzo messo in campo anche grazie alla collaborazione delle aziende del settore. […] patrioti, vi vogliamo tutti profumati e senza rughe per un anno alle essenze dell’Europa. Ma torniamo in via della Scrofa, da dove è partito il camioncino straboccante di qualsiasi sorpresa e prelibatezza per il palato e per gli occhi. Un altro segno dei tempi: fino a un paio di anni fa i grandi manager, i super imprenditori inviavano altrove i loro pensieri per essere pensati, ma ora non è così. Sicché caricate tutto e portate nella magione meloniana. A scartarli ci penserà lei. Pronta magari a devolverli in beneficenza, ma senza dirlo su Instagram, farebbe troppo Ferragni.

