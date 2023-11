LOLLO DATTE ALL'IPPICA! – IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, ALLA “FIERACAVALLI” DI VERONA RILANCIA I TEMI TANTO CARI ALLA DESTRA: “IL PATRIMONIO GENETICO DEI NOSTRI CAVALLI È UN VALORE FONDAMENTALE PER LA NOSTRA NAZIONE”. UNA NAZIONE DI... STALLONI! – LE FOTO IN STILE “SPAGHETTI WESTERN” CON LUCA ZAIA

(ANSA) - "Valorizzare le razze autoctone e riconoscere il lavoro di tanti allevatori e addestratori, che portano avanti la tradizione, la storia e la cultura del cavallo italiano, il suo benessere e l'intera filiera: è questa la priorità del governo Meloni". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando le gare dei giovani cavalli allevati in Italia, in corso oggi al Padiglione del ministero dell'Agricoltura a Fieracavalli a Verona, e che ha visto la partecipazione di numerosissimi giovani cavalli e di un vasto pubblico: addetti ai lavori, appassionati e tanti giovani.

"Vogliamo ridare slancio all'ippica - ha aggiunto - trascurata in questi anni, e a tutto il comparto allevatoriale italiano. La genealogia è uno strumento che più di ogni altro rappresenta lo strumento per migliorare gli esemplari, indirizzare, sul piano tecnico, l'attività selettiva e promuovere la valorizzazione economica. Il patrimonio genetico dei nostri cavalli è un valore fondamentale per la nostra Nazione e per tutto il mondo equestre".

Temi anche al centro delle tavole rotonde organizzate oggi dal Masaf e che riguardano, in particolare, le prospettive per il settore del galoppo; il rilancio del settore dell'ippica, con i contributi degli attori della filiera; il ruolo della Consulta nazionale dell'ippica, istituita per migliorare il rapporto tra il Ministero e le categorie ippiche; coinvolgere nelle scelte inerenti al proprio futuro i legittimi protagonisti di questo "sport" appassionante quanto unico.

