LOLLO, UNA NE DICE E CENTO NE SBAGLIA – “SPESSO I POVERI MANGIANO MEGLIO DEI RICCHI”. POSSIBILE CHE IL GRANCHIO BLU ABBIA DATO ALLA TESTA AL MINISTRO LOLLOBRIGIDA CHE AL MEETING DI CL A RIMINI INCAPPA NELL’ENNESIMA GAFFE – IL DEM ORLANDO, CHE MAGNA COMUNQUE BENISSIMO, IRONIZZA: “ECCO PERCHÉ HANNO TOLTO IL REDDITO DI CITTADINANZA, BISOGNA FARE QUALCOSA PER I RICCHI” - ALLA FINE IL COGNATO DELLA MELONI SI RIFUGIA TRA GLI STAND A GUSTARE BRUSCHETTE E MARMELLATINE (NON COME QUELLE DEI POVERI, CHIARAMENTE) PER EVITARE LE DOMANDE. LA GIUSTIFICAZIONE: “AVEVA LA FEBBRE” - VIDEO

Il ministro Lollobrigida: "In Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi" pic.twitter.com/h6hN3Wg4kN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 24, 2023

Estratto dell'articolo di Conchita Sannino per la Repubblica

lollobrigida meeting cl

All’ultimo minuto cambia idea. Bruschette (e un buon rosso) al posto delle (previste) domande. Vuoi mettere? Soprattutto se le prime scivolano giù leggere e le seconde s’annunciano indigeste. E’ il fuori programma del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ospite al Meeting di Cl del dibattito su “Food Security e Sostenibilità” alla fine di un applaudito intervento sull’eccellenza alimentare, in cui si è lasciato andare ad analisi che – seppur fondate su noti indici statistici su obesità e insana nutrizione, tra Europa e Stati Uniti – non mancano di sollevare polemiche e scambi sarcastici con l’opposizione.

"In Paesi come gli Stati Uniti c’è una divaricazione sociale, tra chi ha più soldi e mangia meglio, e chi ne ha meno e compra cibo di scarsa qualità, anche a causa di elementi condizionati come il Nutriscore. Quindi, dell’America apprezziamo tante cose, ma non possono insegnarci certo a mangiare. Il sovrappeso negli Usa al 77% rispetto al 36% della media europea e il problema è concentrato in fasce più basse – sottolinea il ministro –. In Italia abbiamo invece un'educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità". Sintesi estrema, che non può non prestarsi all’ironia.

lollobrigida granchio blu

Orlando: ecco perché hanno tolto il Rdc

"Ho visto che c'è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi... Non servono parodie quando c'è un governo così, un governo che vive su un altro pianeta", ha commentato dalla festa dell’Unità di Bologna la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Ecco perché hanno tolto il reddito di cittadinanza – ha ironizzato il deputato dem ed ex ministro Andrea Orlando –. Bisogna fare qualcosa per i ricchi che, poveretti, mangiano male". Quella di Lollobrigida, scrive il Pd sui social, “sembra una barzelletta. Ma c'è poco da ridere, perché la povertà alimentare è allarmante. 5,6 mln di italiani vivono in uno stato di insicurezza alimentare. Il Governo non lo sa, perché è disconnesso con la realtà”.

(...)

Niente domande dei giornalisti

Lollobrigida ringrazia, scende dal palco, e non potendo “concordare” tutte le domande al punto stampa – come da richiesta avanzata dai suoi uffici fin dalla sera precedente – fa saltare il confronto con i giornalisti accreditati al Meeting. (...) La motivazione ufficiale dello staff del ministro diventa: ha la febbre. Eppure, scatta l'ora dell'aperitivo.

arianna meloni francesco lollobrigida

Meeting e giornalisti

Lollobrigida resta tra aree e padiglioni della Fiera per oltre un’ora a fare il giro dei vari stand delle Regioni, da tecnico della qualità del food assaggia marmellatine e salse. Poi si ferma ai tavoli della Regione Lazio: seduto dinanzi a vassoio di bruschette assortite, e vino rosso . Dove chiacchiera con il viceministro Fdi (Esteri) Cirielli, e con vari amici e collaboratori di partito. Una ammiratrice gli chiede in selfie, lui cortese si alza e si mette in posa. Un attimo dopo una collaboratrice del ministro invita però i cronisti a non fotografarlo: “ha i decimi, non è in forma”. Sciocchezze, che non volesse affrontare domande su manovra, migranti e nuovi ruoli e responsabilità politiche che gravano a casa, sulla signora Meloni 2.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA BIBITARO MEME LE FRASI DI LOLLOBRIGIDA SULL ETNIA ITALIANA DA TUTELARE - VIGNETTA BY ELLEKAPPA francesco lollobrigida funerali andrea augello francesco lollobrigida - fenix 2023