11 gen 2024 09:39

LOLLO, LE PORGA LA CHIOMA! - IL COGNATO D'ITALIA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA AMMETTE DI AVER RINFOLTITO I CAPELLI: "SÌ, HO FATTO UN RAFFORZINO. L'HO FATTO PER ME, MA NON PER CANDIDARMI ALLE EUROPEE" – E' ANDATO IN TURCHIA? "NON RISPONDO" - ANCOROTTI, SENATORE DI FDI E IMPRENDITORE NELLA COSMESI: "BRAVO, LOLLO: COSÌ CADE UN TABÙ. ANCHE IO AVEVO LE BORSE SOTTO GLI OCCHI E ME LE SONO TOLTE. NOI UOMINI ABBIAMO DIRITTO ALLA BELLEZZA”