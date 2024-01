LOLLO RUBATO ALL’AGRICOLTURA! – IL MINISTRO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E COGNATO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, DI FRONTE ALLE PROTESTE “DEI TRATTORI” PRENDE POSIZIONE: “IL GOVERNO STA DALLA PARTE DEGLI AGRICOLTORI, LA VERITÀ È CHE LE POLITICHE DELL’UE SONO STATE FOLLI”. VEDREMO COSA SUCCEDERÀ QUANDO I SUOI CARI COLTIVATORI SI ACCORGERANNO CHE ANCHE IL SUO GOVERNO NON POTRÀ FARE NULLA (ANZI) PER EVITARE L'AUMENTO DEI COSTI E DARE UNA SFOLTITA ALLA BUROCRAZIA...

Estratto dell’articolo di Agostino Gramigna per il “Corriere della Sera”

francesco lollobrigida 2

Si chiama «la protesta dei trattori». E sta unendo, per ora, l’Europa come non sempre riesce a fare la politica. Tutto è cominciato in Germania, a metà dicembre.

[...] Alle manifestazioni si sono poi uniti coltivatori e allevatori di Francia, Grecia, Belgio e Lussemburgo (in Francia, le barricate stradali con camion e trattori ricordano i blocchi attuati nel 2018 dai «gilet gialli», la cui azione paralizzò a lungo il Paese).

protesta degli agricoltori a pescara

Negli ultimi giorni, il contagio della protesta è arrivato anche in Italia. Le azioni sono spontanee e si formano dal basso. La giornata di ieri ha segnato una svolta. Centinaia di trattori hanno occupato strade e piazze in diversi punti della Penisola. La più radicale a Orte (Viterbo).

Più di cento mezzi si sono radunati sulla rotatoria all’ingresso autostradale, sulla A1.

Il casello è stato chiuso per oltre due ore sia in entrata che in uscita. Si leggeva sui cartelli dei manifestanti: «Non vogliamo sussidi, vogliamo il giusto prezzo per ciò che produciamo». «Sosteniamo il made in Italy». Altre due manifestazioni si sono svolte a Enna e a Pescara.

francesco lollobrigida al tg1

[…] Gli agricoltori non sono una categoria omogenea. La realtà è complessa. Ma in genere il forte malcontento trae origine da alcuni fattori: aumenti dei costi […], eccesso di burocrazia, difesa dei sussidi europei, tasse elevate. […]

Evocato in vario modo dai manifestanti, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha precisato la posizione del governo. Spiegando che c’è una differenza tra la situazione italiana e quella delle altre proteste europee: «Il governo Meloni è dalla parte degli agricoltori senza se e senza ma. Da noi non c’è un governo da convincere come sta avvenendo in altre nazioni. La verità è che le politiche dell’Ue, avallate dai governi che ci hanno preceduto, sono state semplicemente folli. Mentre l’Italia ha mantenuto i benefici sul carburante agricolo e non ha intenzione di cambiare questa scelta».

protesta degli agricoltori al casello di orte 5

La protesta dei trattori è comunque destinata a durare. Almeno stando alle parole e alla rabbia di chi la porta avanti. Raduni sono previsti martedì prossimo in varie zone della Lombardia, in Toscana e in Sardegna dal movimento «Riscatto Agricolo». Mercoledì un altro gruppo sta organizzando a Verona un grande presidio in occasione dell’inaugurazione di Fieragricola.

francesco lollobrigida francesco lollobrigida al tg1

protesta degli agricoltori al casello di orte 1 protesta degli agricoltori al casello di orte 4 protesta degli agricoltori a pescara

francesco lollobrigida francesco lollobrigida 1