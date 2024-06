6 giu 2024 19:07

LOLLO SALTA DI PADEL IN FRASCA – IL MINISTRO E COGNATO D’ITALIA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL PREMIER PADEL CHE SI TERRÀ A ROMA TRA IL 17 E IL 23 GIUGNO, FA CONCORRENZA ALL’USCITA DELLA SANTANCHE’ SU SINNER – “QUESTA DISCIPLINA È UN MODO PER PROMUOVERE ANCHE LA CUCINA ITALIANA” (IN CHE SENSO?) – “HO PROPOSTO DI TRASFORMARE LA PADELLA TANTO CHE AVREMO UNA RACCHETTA DEDICATA ALLA CUCINA ITALIANA" (QUATTRO SALTI IN PADEL…)