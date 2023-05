LOLLO SI DA' ALL'IPPICA – IL COGNATO D'ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, S'È PRESO UN POSTO IN PRIMA FILA A PIAZZA DI SIENA A ROMA, PER LA PRESENTAZIONE DEL CSIO, LA PIÙ IMPORTANTE GARA DI EQUITAZIONE ITALIANA – ACCANTO AL PRESIDENTE DEL CONI, GIOVANNI MALAGÒ, HA DECLAMATO: “È NECESSARIO ATTENZIONARE UN MONDO CHE HA IL CAVALLO AL SUO CENTRO”

"E' necessario attenzionare un mondo che ha il cavallo al suo centro, dobbiamo utilizzare tutti i modi possibili per tutelare un'eccellenza italiana". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa di presentazione del 90° CSIO Roma Piazza di Siena.

"Da parte del ministero che rappresento e insieme al collega Abodi, c'è la volontà di collaborare per portare quest'attività anche nelle scuole" con l'obiettivo di "far emergere l'eccellenza italiana". A questo evento collaborano anche "sponsor nazionali e internazionali" per i quali "patrocinare un'iniziativa in una delle città più belle del mondo può permettere di affermarsi ancora di più sul mercato".

