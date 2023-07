LOLLO URLA AL “GOMBLOTTO”! “DOPO BERLUSCONI TOCCA A NOI”: IL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA DICE CHE LE INCHIESTE SUI POLITICI DI FRATELLI D’ITALIA HANNO UN TIMING “SOSPETTO” - IL COGNATO DELLA MELONI ALIMENTA I SOSPETTI SU UN COMPLOTTO DELLE TOGHE CONTRO IL GOVERNO RIPRENDENDO QUANTO FATTO FILTRARE DA PALAZZO CHIGI QUALCHE GIORNO FA QUANDO SI ACCUSAVANO I PM DI AVER “INIZIATO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE”

Da open.online

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA GIORGIA MELONI AL VINITALY

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sostiene che il timing delle inchieste sui membri del governo (Daniela Santanchè e Andrea Delmastro) e delle istituzioni (il figlio di Ignazio La Russa e il padre “testimone”) sia «sospetto». Lollobrigida parla oggi in un’intervista a il Fatto Quotidiano.

Il fedelissimo di Giorgia Meloni sostiene: «Devo dire che c’è uno scadenzario di inchieste della magistratura piuttosto sospetto…». Evocando così i sospetti su un complotto delle toghe contro l’esecutivo. E riprendendo quanto fatto filtrare da Palazzo Chigi qualche giorno fa. Quando si accusavano i pm di aver «iniziato la campagna elettorale per le Europee». Per fare «opposizione al governo». Lollobrigida ha parlato a margine della presentazione della social card.

francesco lollobrigida arianna meloni

Anche scherzando, perché quando gli chiedono del clima nel governo inizia a parlare del cambiamento climatico: «Allora, il cambio climatico si può affrontare in due modi… c’è chi dice che va ridotto l’uso di plastica, chi invece si concentra sull’energia sostenibile e così via». Poi si fa serio: «Ieri sera (lunedì, ndr) in tv ho sentito parlare il giornalista Daniele Capezzone (su Rete 4, ndr) e mi ha convinto molto perché parlava delle inchieste che finiscono in niente».

Il ministro prima dice di avere fiducia nei giudici. Poi però va al punto: «Certo, bisogna rilevare che c’è un certo scadenzario di inchieste da parte della magistratura, che messe in fila tutte insieme sono un po’ sospette…». Poi arriva l’elemento politico: «Diciamo che se fino a oggi tutte le energie dei magistrati si erano concentrate per andare a colpire Silvio Berlusconi, adesso che lui non c’è più, quelle energie si sono liberate nei nostri confronti…».

giorgia meloni e francesco lollobrigida 1 francesco lollobrigida e arianna meloni francesco lollobrigida