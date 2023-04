ITALIA DA RECOVERY – LA RICHIESTA DEL GOVERNO MELONI DI OTTENERE ULTERIORI PRESTITI HA STUPITO LA COMMISSIONE EUROPEA. NON SOLO PERCHÉ ROMA HA AMMESSO CHE RISCHIA DI NON RIUSCIRE A SPENDERE IN TEMPO TUTTE LE RISORSE GIÀ ASSEGNATE DAL PNRR. MA ANCHE PERCHÉ L'ITALIA NON HA INDICATO UNA CIFRA PRECISA – INTANTO LA REVISIONE DEI PROGETTI È IN ALTO MARE. E IN TUTTO QUESTO CAOS, GIORGETTI RESTA IN SILENZIO…