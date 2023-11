22 nov 2023 12:51

LOLLOBRIGIDA, IL MINISTRO DEI TAGLI DI NASTRO - NEL DECRETO CAIVANO NON C’ERA LA FIRMA DEL “COGNATO D’ITALIA”: DEL RESTO, LA SOVRANITÀ ALIMENTARE NON C’AZZECCA NIENTE CON LA SICUREZZA E LE SCUOLE. ALLORA PERCHÉ È VOLUTO ANDARE A TUTTI I COSTI A INAUGURARE IL PARCO URBANO DELLA CITTÀ CAMPANA, FACENDO ADDIRITTURA FERMARE UN FRECCIAROSSA? PER LUI ERA UN MODO PER METTERE IL CAPPELLO, COME FDI E PER BLANDIRE LA SUA CORRENTE INTERNA, NON CERTO UN SERVIGIO PER LO STATO…