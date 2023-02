LOLLOBRIGIDA, IL SEMIPREMIER - IL COGNATO D’ITALIA COSTRUISCE RELAZIONI CON MAGISTRATI, FUNZIONARI DELLO STATO, MANAGER E ANCHE CON LA STAMPA ESTERA. IN ITALIA CHI HA OGGI UN’AMBIZIONE SI RIVOLGE A LUI - SE FAZZOLARI TEORIZZA IL “VUOTO IDEALE”, LOLLOBRIGIDA CREA RAPPORTI DI POTERE, EVITA STRAPPI CON IL DEEP STATE - “IL FOGLIO”: “LA SUA VERA FORZA SI CHIAMA COLDIRETTI, L’ASSOCIAZIONE PRESIEDUTA DA ETTORE PRANDINI (UNO DEI CANDIDATI A FARE IL MINISTRO AL SUO POSTO) E DAL POTENTISSIMO SEGRETARIO GENERALE VINCENZO GESMUNDO. E’ LA PORTA D’INGRESSO VERSO IL MONDO DELLA MAGISTRATURA…”

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

francesco lollobrigida foto di bacco

Si sono ribaltati i ruoli: non è più lui il “cognato” di lei, ma lei la “cognata” di lui. L’uomo che “governa il governo” è Francesco Lollobrigida e Giorgia Meloni la sorella di sua moglie.

E’ il tutore di tre ministri (Lavoro, Sanità, Mare), fa il corazziere della Repubblica, costruisce relazioni con magistrati, funzionari dello stato, manager e anche con la stampa estera. […] In Italia chi ha oggi un’ambizione si rivolge al ministro dell’Agricoltura. Alla Camera, cammina con il fascicolo delle società partecipate sottobraccio. C’è un faldone ufficiale e poi c’è il suo. […] E’ il semipremier. […]

Fino a oggi si è parlato di “rete Lollobrigida”. […] Siamo di fronte alla selezione di nuova classe dirigente, alla placenta di un nuovo partito. Si fa sempre più necessario per Meloni separare la destra “scervellata”, dalla destra con le bretelle, quella che pensa prima di parlare. […] Se non è possibile cambiare la natura di FdI non resta che fare di FdI un fondaco identitario e favorire la nascita di un partito nuovo, che si affianchi a FdI.

GIORGIA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

[…] Lollobrigida era destinato a restare capogruppo. Accade qualcosa. Giovanbattista Fazzolari, indicato come naturale sottosegretario alla presidenza, si eclissa. Cancella il suo profilo social dopo un articolo di Susanna Turco dell’Espresso che seleziona alcuni suoi vecchi tweet contro il presidente Sergio Mattarella. Nel ruolo che in passato è stato di Roberto Garofoli viene scelto Alfredo Mantovano. Meloni si accorge di non avere in Cdm uomini di cui si può fidare.

francesco lollobrigida

Crosetto, Urso sono della “famiglia” ma indomabili. Fitto è il più preparato ma non conosce le bizzarrie di FdI. L’unico capace di dosare gli elementi, l’appartenenza e la calma, è Lollobrigida. E’ lui ad accompagnarla al Meeting di Rimini, alla Coldiretti, nella prima uscita da vincitrice. Mentre Crosetto invoca il machete, Lollobrigida conferma dirigenti e ridimensiona il ruolo di ex aennini.

Al ministero sceglie come capo di gabinetto Giacomo Aiello, già alle Infrastrutture con Maurizio Lupi e nell’ultimo governo con Mara Carfagna. Nel Cdm che sancisce l’uscita di Alessandro Rivera, come direttore generale del Tesoro, Lollobrigida nomina Stefano Scalera (uno dei nomi che era circolato come sostituto di Rivera) a capo del dipartimento per le Politiche competitive, pesca e ippica. […]

francesco lollobrigida giuramento governo meloni 4

Lollobrigida lascia al suo posto due direttori come Felice Assenza (Repressione frodi) e Giuseppe Blasi (alle Politiche europee). Conferma anche Stefano Vaccari, direttore del Crea (Consiglio per la ricerca in Agricoltura). Non sostituisce ma “innesta”. Un innesto che nel mondo delle politiche agricole è stato salutato con apprezzamento è quello di Fabio Vitale ad Agea. […]

luca ciriani giorgia meloni francesco lollobrigida

Al governo svolge un ulteriore ruolo che non è codificato. E’ quello di “coordinatore dei ministri tecnici” di Sanità e Lavoro. Orazio Schillaci è stato suggerito da lui, mentre con la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone c’è un antico rapporto di amicizia e coinvolge anche il marito, Rosario De Luca (presiede il cda della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro).

VINCENZO GESMUNDO 1

C’è un po’ di Lollobrigida anche al ministero del Mare. La scorsa settimana ha “distaccato” un suo dirigente di prima fascia come Riccardo Rigillo nominato capo di gabinetto di Nello Musumeci. La vera forza di Lollobrigida si chiama Coldiretti, l’associazione presieduta da Ettore Prandini (uno dei candidati a fare il ministro al suo posto) e dal potentissimo segretario generale Vincenzo Gesmundo. Non è solo una associazione ma la porta d’ingresso verso il mondo della magistratura.

ettore prandini foto di bacco (2)

Il vanto della Coldiretti è infatti il suo Osservatorio sulle agromafie e il comitato scientifico è presieduto da Gian Carlo Caselli. […] nell’osservatorio […] siedono, solo per citare alcuni, Maurizio De Lucia (il pm che ha arrestato Messina Denaro) Giuseppe Chiné (già capo di gabinetto del Mef) Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Cafiero De Raho (oggi deputato del M5s) Bernardo Mattarella, Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia. […]

GIAN CARLO CASELLI VINCENZO GESMUNDO 1 VINCENZO GESMUNDO giampaolo angelucci ettore prandini foto di bacco Ettore Prandini, presidente Coldiretti

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

GIORGIA MELONI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA