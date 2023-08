24 ago 2023 16:42

LONDRA NON È UNA CITTÀ PER BIANCHI – IL SINDACO DELLA CAPITALE INGLESE, SADIQ KHAN, È FINITO NELLA BUFERA PER UNA FOTO SCELTA PER LE LINEE GUIDA SULLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IN CUI SI VEDE UNA FAMIGLIA DI BIANCHI CON LA DIDASCALIA: “NON RAPPRESENTANO I VERI LONDINESI” - KHAN, LABURISTA, MUSULMANO DI ORIGINI PACHISTANE, HA PROVATO A SCUSARSI MA LA FRITTATA ORAMAI È FATTA…