Caro direttore, caro Aldo Grasso, nel «Fil di rete» del Corriere della Sera , leggo che viene criticato il modo in cui Amadeus ha trattato a Sanremo il Presidente ucraino Zelensky. Concordo pienamente. Subito dopo invece, pur di difendere l’indifendibile (e cioè la esagerata politicizzazione a senso unico del Festival gestito dalla Rai), si cita il fatto che l’attuale sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, benché di destra (e sottolineo il «benché») abbia potuto in passato lavorare alla organizzazione di Sanremo e, udite udite, anche di altri eventi come trasmissioni tv e l’Arena di Verona.

Consentitemi di sottolineare come, in realtà, questa circostanza è la prova che sia possibile (come ha fatto Mazzi in passato) organizzare Sanremo senza trasformarlo in un’occasione per dare sfogo alla propria appartenenza politico-culturale. Ricordo che proprio con Mazzi come direttore artistico, fu Roberto Vecchioni a vincere a Sanremo con una canzone di dileggio non proprio nascosto al capo dell’allora centrodestra.

Ma forse i capi e capetti della Rai in questo ultimo Festival di Sanremo (che non ho visto ma solo seguito sui media) hanno voluto esagerare per precostituirsi la possibilità di protestare in anticipo, alzando alti lai, contro «la censura che ritorna» (sic!) qualora qualcuno li volesse scalzare dalla poltrona.

Risposta di Aldo Grasso

Gentile on. Presidente del Senato, noto con piacere che Sanremo interessa le più alte cariche dello Stato. Le sembra elegante che un ex organizzatore del Festival, ora sottosegretario, muova critiche a una manifestazione che ha fatto il pieno di ascolti? A me no. Non ho mai usato la congiunzione «benché» e la vittoria al Festival è stabilita dalle giurie non da chi la dirige. Lei sa bene che il mio sogno è che i partiti restino fuori dalla Rai. Tutti, nessuno escluso. Grazie dell’attenzione.

