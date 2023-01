‘GNAZIO, LO STRAZIO DI PALAZZO MADAMA - MALAGUTI: “LA RUSSA, HA LIQUIDATO UN AUDACE GIORNALISTA DEL FATTO QUOTIDIANO CHE GLI DOMANDAVA A QUALE TITOLO PARTECIPASSE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE LOMBARDA DI FRATELLI D'ITALIA, CON L'IMMORTALE REPLICA: ‘METTI QUEL CAZZO CHE VUOI’. L'EPISODIO È DIVENTATO VIRALE SOLO IERI GRAZIE A "DAGOSPIA", RILANCIANDO UN DIBATTITO: FINO A CHE PUNTO SAREMO COSTRETTI A SOPPORTARE IL "CAZZOVUOISMO" DELLA SECONDA CARICA DELLO STATO?”

L'elegante Ventunesimo Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio Benito La Russa, ha liquidato un audace giornalista del Fatto Quotidiano che gli domandava a quale titolo partecipasse alla campagna elettorale lombarda di Fratelli d'Italia, con l'immortale replica: «Metti quel cazzo che vuoi». […] L'episodio risale in effetti a quattro giorni fa, ma l'imprescindibile testimonianza filmata è diventata virale solo ieri grazie a "Dagospia", rilanciando un dibattito […]: fino a che punto saremo costretti a sopportare il "cazzovuoismo" della seconda carica dello Stato?

Anche a questa domanda […]si è già premurato di rispondere il medesimo 'Gnazio […]: «Così sono e così resto, fatevene una ragione». […] Per il Presidente è stata una scelta naturale, espressa con chiarezza nel giorno dell'insediamento a Palazzo Madama […]: «Mi sono emozionato di più per il triplete dell'Inter».

[…] l'Uomo Nerazzurro non ha mai avuto incertezze […]: «Celebrare il 25 aprile? Dipende. Di certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi, perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia, ma qualcosa di completamente diverso, appannaggio di una certa sinistra».

[…] Al compleanno del Msi […] il 26 dicembre scorso […] l'Inarrivabile Ardimentoso scrisse […]: «Nel ricordo di mio padre, che fu tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano in Sicilia. E che scelse, con il Msi per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione». Si potrebbe aprire una larga discussione sulla compatibilità sostanziale tra la Fiamma e la Carta fondativa, ma qui rileva […] sottolineare quel "per tutta la vita" che deve essere una sorta di giuramento fatto col sangue […] Dio, Inter, Patria e Famiglia. […]

Sorge il sospetto che nel mondo rovesciato del […] Presidente la buona educazione sia un disonore e la villania un blasone. Ma, in fondo, per sintetizzare lo sgraziato larussismo che ci accompagna da oltre 40 anni (il Duce che 'Gnazio ostenta in casa durò appena la metà) è più utile ricorrere alla genialità di William Faulkner, «il passato non muore mai. Non è nemmeno passato».

