22 mar 2023 13:38

‘STO NUOVO PD E’ BOLLITO COME QUELLO VECCHIO - TRAVAGLIO: “IERI I 5STELLE PRESENTANO UNA MOZIONE SULLO SCANDALO QATAR PER VIETARE PER LEGGE A MINISTRI, PARLAMENTARI, ASSESSORI E CONSIGLIERI REGIONALI E COMUNALI DI PRENDERE SOLDI DA STATI ESTERI (COME HAN FATTO ILLECITAMENTE I VARI PANZERI DAL QATAR E DAL MAROCCO E COME FA LECITAMENTE RENZI DAI SAUDITI E DA ALTRI). PERFINO LETTA AVEVA CHIESTO DI COLMARE “IL VUOTO NORMATIVO” CHE CONSENTE SIMILI SCONCEZZE. PERSINO CALENDA AVEVA ANNUNCIATO IL SUO VOTO. E IL NUOVO PD CHE FA? SI ASTIENE…”