‘STO REFERENDUM S’HA DA FARE (UN ALTRO GUAIO PER LA MELONI) – LA CASSAZIONE HA DATO IL VIA LIBERA ALLA CONSULTAZIONE PER L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA. LA DECISIONE FINALE È DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CHE IL 14 NOVEMBRE HA BOCCIATO IN PARTE LA RIFORMA CARA ALLA LEGA – UN EVENTUALE VOTO SAREBBE UNA FREGATURA PER IL GOVERNO: LA PROBABILE SCONFITTA AL REFERENDUM SAREBBE UNA BOMBA SULLA STABILITÀ DELLA MAGGIORANZA…