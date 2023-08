21 ago 2023 13:06

È LUI O NON È LUI? MA CERTO CHE È LUI! VITTORIO SGARBI HA SFILATO PER IL CORSO DI ARPINO, PICCOLO COMUNE IN CIOCIARIA DI CUI È SINDACO, TRAVESTITO DA BRIGANTE DELL'OTTOCENTO. L’OCCASIONE ERA LA RIEVOCAZIONE STORICA DEL CORTEO STORICO DEL GONFALONE – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA HA INDOSSATO LE "CIOCE" AI PIEDI, FASCE ALLE GINOCCHIA E FAZZOLETTONE ROSSO AL COLLO. NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL VECCHIO SGARBONE FA UNO SHOW DEL GENERE: LO SCORSO ANNO A FERRARA HA ORGOGLIOSAMENTE INDOSSATO I PANNI DEL DUCA ERCOLE I D'ESTE, IN OCCASIONE DEL PALIO