10 mag 2023 15:55

LUKASHENKO È MALATO? – IERI IL DITTATORE BIELORUSSO HA DISERTATO IL PRANZO DI GALA OFFERTO DA PUTIN DOPO LA PARATA MILITARE A MOSCA – LUKASHENKO, 68 ANNI, DURANTE LA CERIMONIA NON ERA IN FORMA: ERA INSTABILE, STANCO E LA MANO DESTRA ERA RICOPERTA DA BENDE (GLI ANZIANI MILITARI ACCANTO A LUI SEMBRAVANO MOLTO PIÙ ARZILLI) - PER SPOSTARSI, ANCHE PER PICCOLE TRATTE, HA CHIESTO DI ESSERE ACCOMPAGNATO IN MACCHINA - VIDEO!