PER EVITARE IL FLOP ALLE EUROPEE CONTE CORTEGGIA DI BATTISTA (E RAGGI) - CON I SONDAGGI CHE CERTIFICANO UN CALO COSTANTE DEI GRILLINI A BENEFICIO DEL PD, PEPPINIELLO FA IL PACI-FINTO, PUNGE LA SCHLEIN E CERCA RINFORZI PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024 - IN CAMPO POTREBBERO ESSERCI ANCHE TA-ROCCO CASALINO E IL PRESIDENTE DELL’INPS PASQUALE TRIDICO – IL FASTIDIO PER LA “RINASCITA” DI DI MAIO COME INVIATO UE IN GOLFO PERSICO