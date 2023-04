15 apr 2023 08:50

E LULA BUSSÒ (ALLE PORTE DELLA CINA) – IL PRESIDENTE BRASILIANO, IN VISITA DI STATO A PECHINO, ATTACCA GLI STATI UNITI PER LA GUERRA IN UCRAINA: “DEVONO SMETTERE DI INCORAGGIARLA E INIZIARE A PARLARE DI PACE” – LULA E XI JINPING, CHE FANNO PARTE DEI BRICS INSIEME A PUTIN, “HANNO CONVENUTO CHE IL DIALOGO E IL NEGOZIATO SONO L’UNICA VIA D’USCITA PRATICABILE”. GIUSTO, MA CHI LI DEVE PROMUOVERE? PECHINO NON SI PUÒ CONSIDERARE NEUTRA, VISTA L’ALLEANZA “SENZA LIMITI” CON MOSCA…