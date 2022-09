SMETTETE DI LECCARE: GLI USA NON VOGLIONO SALVINI E MELONI AL GOVERNO – AGITANDO DOSSIER, WASHINGTON CI STA DICENDO CHE NON È ACCETTABILE LA PRESENZA NEL FUTURO GOVERNO DI UN PERSONAGGIO COME IL TRUCE, INTERPRETE NUMERO UNO DELLA LINEA FILO-RUSSA. A MAGGIOR RAGIONE SE A PALAZZO CHIGI DOVESSE SALIRE UNA GIOVANE LEADER INESPERTA, A CAPO DI UN PARTITO NON DEL TUTTO IMPECCABILE NELLE SUE CREDENZIALI INTERNAZIONALI. VEDI IL VOTO DELLA MELONI, IN DUPLEX CON SALVINI, A FAVORE DEL PUTINIANO ORBAN - AMORALE DELLA FAVA: ANCHE SE VINCONO, IL LORO GOVERNO DURERA' LO SPAZIO DI UN MATTINO...