22 mar 2023 12:08

CON IL M5S IN CADUTA LIBERA NEI SONDAGGI, CONTE HA INCONTRATO A LUNGO BEPPE GRILLO A ROMA: NON SI E' DISCUSSO SOLO DELLA LINEA POLITICA. IN BALLO IL CONTRATTO (IN SCADENZA AD APRILE) PER LA CONSULENZA SULLA COMUNICAZIONE TRA "L'ELEVATO" DI TORNO E IL M5S: 300 MILA € ANNUI, TANTI PER LE NON PIÙ FLORIDE CASSE PENTASTELLATE....