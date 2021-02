"SALVINI HA SULLA COSCIENZA MIGLIAIA DI MORTI NEL MEDITERRANEO, QUESTA COSA NON LA DIMENTICO" - A "OTTO E MEZZO", MICHELA MURGIA IN VERSIONE "GIUDICE DELLE COSCIENZE" SI SCAGLIA CONTRO LE POLITICHE MIGRATORIE DEL LEGHISTA, FINO A SCOMODARE PARAGONI INFELICI CON L'OLOCAUSTO: "HA FATTO MORIRE DELLA GENTE E NON VORREI CHE SI DICESSE: 'SÌ, SONO PARTITI I TRENI PER AUSCHWITZ, MA I TRENI NORMALI ARRIVAVANO IN ORARIO" - VIDEO